Zadnje milje projekta RokOtok

“Nakon 1000 metara plivanja kažem svima da stanu da se malo prebrojimo, a u biti da dođem do zraka. Trojica šprintaju, dvojica otišla u smjeru Lokruma, nas 5-6 gledamo i ne vjerujemo” – piše Domagoj Jakopović Ribafish u 24 sata o prvom danu plivanja (Dubrovnik-Koločep 4.500 metara) sa svoje avanture Rokotok na kojoj će doplivati do 50 hrvatskih naseljenih otoka. “Ništa mi ne može vratiti mog sina, ali ideja da se družim s drugom djecom i roditeljima – nekako me sve to vraća u život i daje mu kakav-takav smisao” kaže o osjećaju nakon što je stupio na prvo tlo. Danas je otplivao najtežu etapu ove godine – 17 kilometara od Mljeta do Korčule.

Riba danas preplivao najdužu dionicu, cca 17.100 Mljet-Korčula!!!#RokOtok Objavljuje RokOtok u Četvrtak, 11. srpnja 2019.