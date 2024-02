Ima li nešto što još nisu uspjeli zaribat?

Gledano na svjetskoj razini, u 2023. godini svijet je dobio novih 510 GW proizvodnih kapaciteta u OIE, uz rast od gotovo 50%. Ta godišnja stopa rasta najveća je u protekla dva desetljeća i nastavlja 22-godišnji niz obaranja godišnjih rekorda, kad je riječ o pridodanim kapacitetima. Porasti su zabilježeni od Europe i Brazila, pa do SAD-a, ali daleko najveći generator novih obnovljivih izvora energije je Kina. U toj zemlji tijekom 2023. godine instalirano je novih izvora obnovljive energije jednako kao u – cijelom svijetu u 2022. godini. Prema sadašnjim trendovima, pak, svijet će u narednih pet godina dodati više obnovljivih kapaciteta nego je to učinio u posljednjih 100 godina. Neminovno je, dakle, da će do 2028. godine energetska slika svijeta biti značajno promijenjena. Bug