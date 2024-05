Sad ga svi žele odjednom

Liječenje spojevima bakra pripada povijesti i njima u suvremenoj farmakopeji nema mjesta. Tko bi danas, kako nekoć, kapao u oko otopinu modre galice, ma koliko razrijeđenu, ili je pak pio da bi lakše povraćao? (Nekoć su bljuvanje i pražnjenje crijeva, uz neizbježno puštanje krvi, bile omiljene terapije.) Umjesto toga imamo antibiotike, da ne spominjemo imunizaciju (cijepljenje) protiv gotovo svih težih bolesti. No ni mikrobi nisu blesavi (priroda je i bez razuma mudra!), pa kako se čovjek bori protiv mikroba, tako se i mikrobi bore protiv čovjeka – za svoje mjesto pod suncem. Pojavljuju se sojevi pneumokoka otporni i na antibiotike i na cjepivo. I što sad? Kao spas s neba došla je prastara, staroegipatska, na bakru temeljena medicina – no u novom ruhu. Gavni mehanizam djelovanja bakra na bakterijske stanice je ometanje izgradnje kapsule, pa stoga stanica postaje neotporna na napad makrofaga. Autori spomenutog rada pretpostavljaju da do toga dolazi zato jer bakar izgladnjuje stanicu. Nenad Raos, Predragov brat, za Bug.hr.