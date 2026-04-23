Ni oni ne znaju zašto, ali barem pokušavaju otkriti
Blue Zones: Stranica posvećena istraživanju mjesta na svijetu gdje ljudi žive najduže
Blue Zones je fascinantno istraživačko odredište posvećeno regijama u kojima ljudi rutinski doživljavaju stotu godinu (poput Sardinije, Ikarije i Okinawe). Stranica istražuje “Moćnih devet” – zajedničke navike najdugovječnijih populacija svijeta.
Umjesto fokusa na genetiku, naglasak je na:
- Biljnoj prehrani s puno mahunarki.
- Prirodnom kretanju kroz svakodnevne obveze.
- Snažnom osjećaju svrhe i povezanosti s lokalnom zajednicom.
Ovdje dugovječnost nije tek puka sreća, već rezultat mudro dizajniranog stila života koji slavi sporiji tempo i kvalitetne međuljudske odnose.