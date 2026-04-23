Blue Zones: Stranica posvećena istraživanju mjesta na svijetu gdje ljudi žive najduže
Ni oni ne znaju zašto, ali barem pokušavaju otkriti

Blue Zones je fascinantno istraživačko odredište posvećeno regijama u kojima ljudi rutinski doživljavaju stotu godinu (poput Sardinije, Ikarije i Okinawe). Stranica istražuje “Moćnih devet” – zajedničke navike najdugovječnijih populacija svijeta.

Umjesto fokusa na genetiku, naglasak je na:

  • Biljnoj prehrani s puno mahunarki.
  • Prirodnom kretanju kroz svakodnevne obveze.
  • Snažnom osjećaju svrhe i povezanosti s lokalnom zajednicom.

Ovdje dugovječnost nije tek puka sreća, već rezultat mudro dizajniranog stila života koji slavi sporiji tempo i kvalitetne međuljudske odnose.


