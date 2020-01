Do They Know It's March?

Unatoč dobi u kojoj bi se Zagrebom mogla besplatno voziti tramvajem Chrissie Hynde (68) je pokazala, a to vrijedi i za (jedinog preostalog originalnog člana The Pretendersa) bubnjara Martina Chambersa, da za rock’n’roll godine (ponekad) nisu važne. Chrissien glas je toliko intaktan i intrigantan, zamaman i seksi, nježan i drzak, a svirka njezinog benda toliko napucana i napeta da uopće nije bitno je li ovo 2019. ili 1989. godina – piše Aleksandar Dragaš u Jutarnjem. Tu je i osvrt Zorana Stajčića sa Ravno do dna: To je podmazani rock stroj koji ne staje i ne misli stati. Evo i oduševljenog Hrvoja Horvata…

Još uvijek nema videa Pretendersa na YouTube ali ima Heaven 17 koji su također nastupili na Yammatovo 5 (galerija fotki) u Laubi.