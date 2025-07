Turneja znoja, nostalgije i torte u facu

Nije bilo u pitanju nikakvo saslušanje u Močvari (kako je stajalo u klikabilnim najavama proteklih tjedana), već punokrvni koncert, jer naš Mile ne namjerava postati političar iako ga se provlači kroz kanalizaciju političkih skandala. On je i dalje glazbenik, jedan od naših najkarizmatičnijih frontmena, kojeg, eto, politika prati u stopu koliko god on to ne želi u svom životu. „Saslušanje u Močvari“ bio je ustvari njegov čin spiranje te nagomilane političke ljage sa svoj lika i to djelom – onim iskonskim pankerskim činom poravnanja s publikom u istim uvjetima nagužvanog kluba i u „toploj kupki“ znoja pomiješanog sa sparinom. Onako kako to zahtijeva nepisano pravilo punka. Zoran Stajčić za Ravno do dna