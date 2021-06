Nije to vjetar s Dinare

– Dok mi se iz ušiju i dalje dimilo, pokušavala sam shvatit šta se upravo dogodilo. Ček, jel mi to čovik upravo da do znanja da mu je važnije gledat seriju sa ženom i ditetom nego se sa mnom svađat?! Virujte mi, u mom dugom fejzbuk stažu nikad mi, nitko, nije zada teži udarac. Koja frustracija! Usrid potencijalno izuzetno kvalitetne besmislene fejzbuk svađe, ovako me ostavit na cjedilu! Pa ne može se to radit ljudima u ovakvoj situaciji, ne može. Nije ljudski! Svi smo mi samo ljudi i svima nama triba svađa dok smo u izolaciji. Triba nam i inače, ali sad pogotovo. Znala sam, ovo mu neću nikad oprostit, piše Boba Đuđerija.