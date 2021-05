Novi, moderno uređeni apartmani nalaze se prvi red do mora, a osim toga imaju i vlastiti vanjski bazen s pogledom na more. Osim prostranog vanjskog bazena na raspolaganju su vam sauna i fitness. Sauna se nalazi odmah kraj bazena i u njoj možete uživati kad god poželite, a predviđeni su za po dvije osobe odjednom, a posebnoj atmosferi pridonosi i višebojna led rasvjeta. Današnja ponuda uključuje 3, 5 ili 7 noćenja za do 4 osobe uz korištenje vanjskog bazena, fitnessa i saune u Apartmanima Di Blu 4*. Korištenje u terminu od 1.7. – 30.9.2021. Opširnije na Ponudi dana.