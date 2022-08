Okruglih milijardu eura Hrvati izdvajaju za obranu

Ukratko, ispravite me ako sam krivo shvatio cijelu stvar, usred rata u Ukrajini i globalne geostrateške krize, same predigre Trećeg svjetskog rata – dok Hrvati mamurni od otvaranja Pelješkog mosta odsukavaju svoj ratni brod s kornatske obale, a hrvatski se premijer hvali brojem turističkih ulazaka u Hrvatsku – točno na dan kad je Ruska Federacija proglasila Hrvatsku neprijateljskom državom, na samom rubu hrvatskih teritorijalnih voda mrijeste se ruski i američki brodovi pa NATO-ove podmornice i fregate naganjaju ruske krstarice što naganjaju američki nosač aviona blokirajući mu izlaz iz Jadrana. A Hrvati za cijelu gužvu i nezapamćeni incident doznaju tek nakon mjesec dana, i to sasvim slučajno, iz jednog usputnog odgovora talijanskog admirala u intervjuu za La Reppublicu. Boris Dežulović