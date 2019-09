Britanski premijer zatražio je da se 15. listopada održe prijevremeni izbori, nakon što su mu zastupnici koji žele spriječiti Brexit bez dogovora, oporbeni i neki iz njegove stranke, nanijeli ponižavajući poraz u parlamentu koji je on ocijenio pokušajem predaje Europskoj uniji. Bit će to predizborna kampanja u kojoj Boris Johnson nesmetano može širom zemlje koristiti svoju sposobnost manipuliranja istinom. Pitanje je hoće li Britanci prihvatiti njegove bajke. To ovisi i o tome koliko će se dobro oporba formirati i koliko pametno će djelovati kako bi najvećeg lažljivca o Brexitu odagnala s vlasti – komentira Deutsche Welle.