Kad su si svi tak jako važni

Ako želite, ako osjećate da tako ispunjavate dužnost prema sebi i drugima, ili makar zato da vam život bude jednostavniji, cijepite se. S druge strane, ako imate bojazan od nedovoljno istraženog cjepiva, ako se više bojite mogućih neželjenih nuspojava nego same bolesti, ako vam se čini da ima i drugih načina, a osobito ako ste do sada sebe i bližnje savjesnim pridržavanjem ostalih mjera sačuvali od zaraze, odlučite po vlastitoj savjesti i pameti. Ono što je bitno jest sloboda izbora koja, dok god zakon ne propiše drugačije, postoji i mora biti uvažavana. Najveća pogreška, logička i moralna, koju čini dio pobornika cijepljenja, jest što sve one druge diskvalificiraju i ismijavaju po uvijek istoj staroj špranci poistovjećivanja s najgorim i najprimitivnijim mogućim uzorkom – piše Branimir Pofuk. Autograf…