Tko više drži kontroler nema nužno veću kontrolu
Brazilci i Filipinci najviše vremena provode igrajući igrice, Japanci na začelju liste
Prema izvješću Digital 2026, globalni prosjek igranja je oko 7 sati tjedno. Prednjače Filipini, Brazil i Turska s preko 10 sati tjedno, pri čemu Brazil i Meksiko šišaju SAD unatoč manjem tržištu. S druge strane, globalni divovi poput Japana, Južne Koreje i Kine nalaze se ispod svjetskog prosjeka. Zanimljivo je da zemlja tvoraca Nintenda i Sonyja, Japan, drži pretposljednje 53. mjesto s manje od 4 sata igranja tjedno, što dokazuje da stvaranje hitova ne znači i provođenje najviše vremena uz ekrane. Mreža