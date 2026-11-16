Brazilci i Filipinci najviše vremena provode igrajući igrice, Japanci na začelju liste - Monitor.hr
Danas (09:00)

Tko više drži kontroler nema nužno veću kontrolu

Brazilci i Filipinci najviše vremena provode igrajući igrice, Japanci na začelju liste

Prema izvješću Digital 2026, globalni prosjek igranja je oko 7 sati tjedno. Prednjače Filipini, Brazil i Turska s preko 10 sati tjedno, pri čemu Brazil i Meksiko šišaju SAD unatoč manjem tržištu. S druge strane, globalni divovi poput Japana, Južne Koreje i Kine nalaze se ispod svjetskog prosjeka. Zanimljivo je da zemlja tvoraca Nintenda i Sonyja, Japan, drži pretposljednje 53. mjesto s manje od 4 sata igranja tjedno, što dokazuje da stvaranje hitova ne znači i provođenje najviše vremena uz ekrane. Mreža


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