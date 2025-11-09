Slušaj znanstvenika

Brian Cox vraća se u Zagreb s novim znanstvenim spektaklom Emergence - Monitor.hr
Brian Cox vraća se u Zagreb s novim znanstvenim spektaklom Emergence

Britanski fizičar i popularizator znanosti Brian Cox vraća se u Hrvatsku 16. rujna 2026. s novom predstavom Emergence, nakon što je 2024. rasprodao Lisinski. U multimedijskom showu spaja astronomiju, biologiju, filozofiju i etiku, istražujući kako nastaje složenost svemira i naše razumijevanje prirode. Cox najavljuje i teme poput umjetne inteligencije, industrijalizacije svemira te uloge znanosti u očuvanju demokracije i kritičkog mišljenja u doba dezinformacija. Index


