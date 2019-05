90 tisuća ljudi iz Broda i okolice je bez pitke vode jer je onečišćena ugljikovodicima za što gradonačelnik Duspara okrivljuje Crodux kojem su istekli naftni derivati dok su ispitivali produktovod do rafinerije u Bosanskom Brodu. Crodux kaže da oni nisu krivi, a Brođani vodu piju iz cisterni – ovdje popis lokacija na kojima se dijeli pitka voda građanima. Trajno alternativno rješenje je spajanje na sustav vodocrpilišta u Sikirevcima, no rješenje nije baš brzo – za gradnju oko 150 metara spojnice trebat će dva tjedna, a radovi kreću u utorak, no kaže gradonačelnik da niti to neće biti dovoljno jer će ovim vodovodom dobiti 150 litara u sekundi, a treba im 300 litara. Brod portal prenosi detaljne i svježe informacije. 24sata