U sklopu reklamne kampanje Crodux je na svojim Facebook stranicama objavio i fotografiju ministra Kotromanovića kako toči gorivo na njihovim benzinskim postajama. “Nisam maneken jer sam neuhranjen i fali mi masnoća, a mislim da sam možda kreten. Zašto – zato što ne koristim službeni automobil 24 sata, a imam pravo jer sam štićena osoba. Koristio sam privatni automobil, a točim gorivo na tim pumpama od kad znam za sebe. Za mene je to nabolje gorivo na svijetu i drugo ništa me ne interesira. Ne interesiraju me analize kvalitete goriva, meni se nikad nije dogodilo da moj auto stane”, komentira slučaj Kotromanović. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa zasad nije pokrenulo postupak.