Nije kriv E.T., nego metar-dva vode viška

Područje koje je postalo plodno tlo za brojne teorije zavjere zbog nestanka brojnih aviona i brodova više nije intrigantno, barem ako uzmemo u obzir kako se o tome više ne piše i propitkuje u javnosti. Jedna je to od najpoznatijih urbanih legendi 20. stoljeća koja je golicala maštu mnogima. No, stručnjaci tvrde kako misterija nema. Prvo – brodovi i avioni tamo nestaju jednako učestalo kao i na drugim mjestima u oceanima, a drugo – nije ništa neobično da brodovi i zrakoplovi potonu u olujama, gdje i inače mogu nastati veliki ubojiti valovi. Bermudin trokut se ne nalazi ni u top 10 najopasnijih voda po broju incidenata i nesreća, a valja uzeti u obzir kako nijedna znanstvena institucija ni ne prepoznaje Bermudski trokut kao zasebno područje vrijedno proučavanja. IFL Science