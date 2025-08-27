Brodovi i zrakoplovi u Bermudskom trokutu ipak nestajali zbog divovskih valova i loše navigacije - Monitor.hr
Nije kriv E.T., nego metar-dva vode viška

Brodovi i zrakoplovi u Bermudskom trokutu ipak nestajali zbog divovskih valova i loše navigacije

Bermudski trokut desetljećima je golicao maštu pričama o portalima, izvanzemaljcima i „brodovima duhovima“. No nova istraživanja i dokumentarac The Bermuda Triangle Enigma nude prizemnije objašnjenje: divovski valovi. Oceanograf Simon Boxall ističe da oluje sa sjevera, juga i Floride mogu stvoriti smrtonosne valove dvostruko veće od okolnih, sposobne progutati brod u sekundi. Statistika pak pokazuje da ovo područje nije opasnije od drugih ruta; legenda je uglavnom rezultat napuhivanja i loše navigacije prije GPS-a. MSN, tportal


