Hvala ti za kung fu

Dok je Leejeva ostavština uglavnom definirana njegovom vrhunskom fizičkom spremom i tehničkim borilačkim vještinama, filozofska načela koja je razvio tijekom svog kratkog života dobila su manje pozornosti. Njegov stil borilačke vještine jeet kune do sažima sintezu ovih dualnih dijelova njegova života. Tehnike i filozofije jeet kune doa mogu se primijeniti u stvarnoj borbi, kao i u izazovnim životnim situacijama. Jeet kune do sastoji se od fizičkih tehnika i primijenjenih filozofija i zahtijeva od pojedinca vježbu sebe do svog najkultiviranijeg stanja postojanja. Njegov savjet “budi voda, prijatelju moj” također je često citiran tijekom godina i povezan je s ovom filozofijom savitljivosti i potpune svijesti o vlastitom fizičkom i duhovnom jastvu. Poput vode koja se ulijeva u šalicu i mijenja svoj oblik, Lee je savjetovao prilagodljivost uz zadržavanje vjernosti vlastitom identitetu. DW