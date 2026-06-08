Izrael i Iran ponovno su razmijenili napade, što je najozbiljnija eskalacija od travanjskog primirja (Index), Trump: Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji SAD ispregovaraju s Iranom (N1)
Zelenski: Nećemo stati s napadima, vratit ćemo ruski rat na ruski teritorij (Index)
Snažan potres jačine 7,8 pogodio Filipine. Ima mrtvih (Index)
S 19,5 milijuna turista u 2025. godini Dubai je bio jedna od vodećih regionalnih destinacija, zbog rata u Iranu više nema stranih posjetitelja, okrenuli se domaćem stanovništvu s velikim popustima (Poslovni)
Christian Eriksen (34) ponovno se srušio na terenu, ovaj put u 66. minuti prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine, sudac u suzama prekinuo susret (tportal)
Ukrajina polako, ali sigurno lomi Rusiju: najnovija analiza američkog think tanka Institut za ratne studije (ISW) razotkriva da ruski čelnik zapravo živi u potpunom informacijskom balonu te da je njegova teorija pobjede u dugotrajnom ratu iscrpljivanja u potpunom raskoraku sa stvarnim stanjem na terenu (Index)
Dodik: Očekuje se dolazak Putina u Banju Luku (N1)
Prizori s križanja Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Legendarni Vjesnikov neboder, jedan od najprepoznatljivijih simbola glavnog grada, iz dana u dan doslovno nestaje u oblaku građevinske prašine (tportal)
Kriminal u padu, a strah građana raste. Stručnjaci: Problem su društvene mreže… (Nacional)
Potrebe AI-ja za vodom do 2030. usporedive s potrebama 1,3 milijarde ljudi (Bug)
EU uvodi novu zabranu u restoranima: ugostiteljski objekti više neće smjeti koristiti jednokratnu plastičnu ambalažu za dodatke jelima. Zabrana obuhvaća pakiranja džemova, umaka, vrhnja za kavu, šećera i drugih začina (Poslovni)
Tomaševićev zamjenik o velikom parku u Zagrebu: “Građani tu žele novi Maksimir…” na 70 hektara obuhvatit će područje između novozagrebačkih nebodera Super Andrija i Mamutica te će se protezati kroz tri kvarta: Siget, Sopot i Podbrežje (Index)
DORH provjerava je li Goran Ivanišević preko banke u Monaku utajio 1,2 milijuna eura poreza (Nacional)
Država kao dioničar: Washington razmišlja o ulasku u vlasništvo AI kompanija (Bug)
Prosvjednici ljuti zbog zatvaranja Palerma uoči svadbe Due Lipe (HRT)
Troje mrtvih kod Zadra u par sati. Svi su bili na motorima (Index)
Tjedni skener: Mir u svijetu stiže, evo ga, samo što nije… pismo Zelenskog Putinu možda krije i neke druge razloge pokraj stvarne želje za mir, Vučić kao nenadmašni performer i EU plan za tehnološku suverenost obilježile ovaj tjedna (tportal)
Među desetak zemalja koje žele pristupiti EU-u nalaze se i Ukrajina te Moldavija, dok će Island u kolovozu održati referendum, Crna Gora mogla bi postati članicom već 2028 (tportal)
HZJZ: Gotovo 10.000 Hrvata zatražilo zabranu pristupa igrama na sreću (N1)
HNB prodaje oko 3.500 tona kovanica omiljenih kuna i lipa kao metalni otpad (Nacional)
U škotskom gradiću Wigtownu možete postati voditelj knjižare – na tjedan dana (DW)
Prosvjedi u Albaniji protiv planiranog luksuznog resorta vrijednog 1,6 milijardi dolara, koji podupire zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, dobivaju zamah nakon što su protivnici projekta odbili ponudu premijera Edija Rame za razgovor (Jutarnji)
Kongo upozorava na brzo širenje ebole, SAD će osigurati još 38 milijuna dolara (Jutarnji)
Hrvatski iznajmljivači i dalje plaćaju manje poreza od Talijana i Grka (Lider)
Bivši engleski princ Andrew ponovno je pod povećalom javnosti, viđen s velikom modricom na licu… kraljevska se obitelj drži liječničke tajne, neki liječnici napominju kako ona može biti rezultat uzimanja nekih lijekova (tportal)
Kosta Kostanjević, bivši ravnatelj Ustanove Upravljanje sportskim objektima, koji je prošlog tjedna priznao izvlačenje novca u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om te dobio kaznu od 2,5 godine zatvora, nije izvlačio novac samo za sebe, već ga je i transferirao dalje (Nacional)
Najpozitivniji scenarij za Ruse bila bi upotreba nuklearnog oružja protiv svih koji prijete Rusiji – ovako glasi glavna poruka prvog dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, ključni Putinovi ideolozi sastavili ‘viziju spasa‘ za Rusiju (Jutarnji)
Zagreb objavio savjetovanje za najveći projekt gospodarenja otpadom u Hrvatskoj: ‘Čekali smo desetljećima‘… CGO Zagreb gradio bi se po modelu ‘projektiraj i izgradi‘, s rokom izvođenja od 24 mjeseca i vrijednošću od 155 milijuna eura (Jutarnji)
Razdjelnici uskoro obavezni. Profesor: Nemojte ih ugraditi, platite kaznu (Index)
Iz Međunarodne svemirske postaje curi zrak, astronauti se pripremali za evakuaciju (Index)
Tragedija kod Medulina: Poginuo i poznati austrijski poduzetnik, zadnje sekunde leta zagonetne (tportal)
Forbes: Taylor Swift najbogatija glazbenica u povijesti (HRT)
Španjolska turistička odredišta počela su snižavati cijene, što je potez bez presedana od kraja pandemije, kao odgovor na zastoj u rezervacijama za vrhunac ljetne sezone, piše El País. Na sličan potez je hrvatski turistički sektor pozvao ministar turizma Tonči Glavina (Index)
Mjesec dana prije roka predviđenog za završetak rušenja, nekadašnja zgrada Vjesnika više gotovo ne nalikuje na sebe (Jutarnji)
Zastupnički dom SAD-a podržao sankcije Rusiji i pomoć Ukrajini (HRT)
Glumica Nastassja Kinski želi da redatelj Wim Wenders ukloni seksualiziranu scenu iz svog filma “Pogrešan potez” (1975.), u kojoj se pojavila u toplesu kada je imala 13 godina… on takvu scenu danas ne bi snimao na taj način, ali je napomenuo da to za njega otvara i veće pitanje: kako se treba odnositi prema filmovima koji su nastali u nekom drugom vremenu? (DW)
EK želi “Kreditima za zaštitu okoliša” uvući kompanije u financiranje prirode (HRT)