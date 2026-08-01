Završena kriza u Ceuti? “Svi migranti vratili su se u Maroko. Nijedna osoba nije prešla na kopno EU-a” (N1)
Požar u katedrali na Crvenom trgu u Moskvi (Index)
Agencija Fitch potvrdila je u petak rejting Hrvatske “A-“, uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo, ranjivo na šokove, te “nagriženu” cjenovnu konkurentnost (Index)
Infantino priznao poraz. Odustao je od projekta “FIFA Forward Enterprise”, kroz koji je htio prodati manjinski udio Svjetskog prvenstva kroz dionice privatnim ulagačima (Index)
Počeo HNL: Dinamo dobio Slaven s 2:0, oba pogotka zabio Beljo (Index), HR transferi: Dalić pred važnom odlukom. Bira između tri reprezentacije – UAE, Saudijska Arabija i Južna Koreja (Index)
Počinje turnir Indexa za najvećeg glumca – prvi meč i prva teška odluka: Ed Harris vs. Anthony Hopkins
Znanstvenici: Klimatska kriza isušuje Europu, rekordni toplinski valovi uzrokuju snažno isparavanje vode iz rijeka, jezera, tla i biljaka, piše The Guardian. (Index)
Kanada je legalizirala kanabis. Sad ga bande masovno šalju u Europu (Index)
In memoriam: Glen Hansard (1970. – 2026.): Kad uvijek mislimo da imamo vremena – mnogi pamte njegov nastup u Lisinskom prije deset godina, a ostaje samo žal za propuštenim prilikama za koncertima (Ravno do dna)
Željko Kerum pušten na slobodu, njegovom nećaku određen istražni zatvor (Index)
Kreće SHNL: Dinamo je apsolutni favorit za naslov, Hajduk dolazi, a kandidati za ispadanje? Istra, Osijek i Rudeš u borbi za ostanak, smatraju u podcastu na Sportskim novostima
Tony Iommi iz Black Sabbatha singlom “World Alone” najavio prvi album nakon 20+ godina (Muzika)
Tisuće migranata okupile su se tijekom noći na petak u marokanskom gradu Fnidequ u pokušaju ulaska u Ceutu, španjolsku enklavu na sjeveru Afrike, pokušavaju ući u EU, svladali su policiju, poslana im i vojska, ima i mrtvih (Jutarnji, Index)
Drava kod Osijeka pala na novi povijesni minimum. Pogledajte je iz zraka (Index)
Beretta će proizvoditi streljivo u Hrvatskoj, nova tvornica u Obrovcu: ‘Takva tvornica je nužna, to nismo imali ni u Jugoslaviji’ (tportal)
Prolaskom Thuna hrvatski prvak već je osigurao nastup u europskoj jeseni i zajamčio najmanje 3,695 milijuna eura prihoda od UEFA-inih nagrada (Sport klub)
Končar u prvom polugodištu ugovorio nove poslove vrijedne preko milijardu eura, ostvareni profit među najvišima u povijesti (Poslovni, Jutarnji)
Trump objavio veliku prekretnicu: “Hamas pristao razoružati Gazu” (N1)
Velik napad dronovima na Rusiju. Pogođene rafinerije i “ruski Amazon” (Index)
Ravnatelj ZOO-a nakon kritika: ‘Napad lava je vidjelo 50-ak ljudi, naš tim je reagirao u dvije minute’, objavljena snimka za koju se vjeruje da prikazuje posljednje minute lavice… djeluje kao igra (Net)
Toplinski val u tijeku, ali koji ćemo malo lakše podnositi jer nema izraženih sparina (RTL, tportal)
Hajduk izgubio od Pafosa 4:0 (Index), Varaždin od češkog Jabloneca 2:0 i ispao iz Europe (Index), Rijeka prošla dalje pobjedom protiv Derry Cityja 0:1 (Novi list), sva tri hrvatska kluba koji su prošli dalje čekaju baltički izazovi: Dinamo i Hajduk igraju protiv dva Žalgirisa iz raličitih gradova (a ne kako piše Jutarnji, Žalgiris nije grad (objasnili na Indexu)), oba putuju u Litvu, a Rijeka igra protiv Finaca
Analitičar Ogorec: Sada se vodi odlučujuća bitka za prostor Donbasa, u slučaju ruskog poraza, Putina bi mogli smijeniti oni koji su ga i doveli na vlast (Jutarnji)
Kerum nakon pretresa kuće odveden s lisicama na rukama, pitanje je kako će se Kerumovo uhićenje odraziti na stabilnost većine u Gradskom vijeću Splita (Telegram, Index, tportal), državni inspektorat 2019. godine utvrđuje da je Kerum ilegalno gradio, bez dozvole i izvan građevinskog područja. Naredio je rušenje Pršuta, no Kerum je nastavio s bespravnom gradnjom, a na spornoj parceli niknuli su bazen, strojarnica, kapelica i druge građevine (Telegram)
Poljak koji je oskvrnuo Gospin kip u Međugorju: ‘Htio sam pokazati da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina’ (Telegram)
Kazahstan dobio zahtjev za izručenje Vedrana Pavleka, odredili su mu pritvor od godinu dana (Nacional)
UGP ne odustaje od prosvjeda najesen: odluke o povećanju poreza ne mogu donositi bez ozbiljnih analiza i jasnih odgovora kako država troši novac (Nacional)
Počinje HNL: Dinamo sutra ugošćuje Slaven Belupo (tportal)
Uhićen Željko Kerum, u fokusu njegova konoba koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta (Index), prije afere s dozvolama kultna konoba bila je poprište tajnih zabava i okupljalište lokalne elite (Index)
Državne nekretnine nude poslovne prostore, u ponudi i dosta garaža, cijena već od 8 eura (Poslovni)
Prijatelji životinja: Sustav zoo vrtova kriv za smrt lavice u Zagrebu (HRT)
Velika škrtica uspoređuje cijene parkinga kod trgovačkih centara u Zagrebu, jedan traži čak šest eura za sat vremena, cijena je jasno istaknuta (Jutarnji)
Tko je Josip Varvodić? 41-godišnji kardiokirurg najmlađi je predsjednik HOO-a u povijesti, a čeka ga nezahvalan posao (tportal)
Politico: Zelenski tijekom posjeta Washingtonu ostvario ono što se prije samo godinu dana činilo teško zamislivim – uvjerio je dio američkog političkog vrha da Ukrajina može pobijediti u ratu protiv Rusije, dobio važan vjetar u leđa (tportal)
Pelješki most morat će biti saniran samo četiri godine nakon otvorenja zbog pukotina u betonu na potpornim stupovima. Hrvatske ceste najavile su da će radovi početi u listopadu, projektant: greške su napravljene u gradnji (tportal)
Novi predsjednik HOO-a postao je Josip Varvodić, pobijedio je Dragana Primorca (Index)
Zvijezda filma “Once”, dobitnik Oscara i poznati kantautor Glen Hansard, poginuo je u prometnoj nesreći, imao je 56 godina (Ravno do dna)
Francuski DJ i elektro-pop glazbenik Kavinsky umro s 50 godina, mnogi ga znaju po glazbi iz filma Drive (Ravno do dna)
Zinedine Zidane službeno preuzeo francusku reprezentaciju (tportal)
Bačić: Za postavljanje podzemnih spremnika na glavnom zagrebačkom trgu treba dobiti suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, iz Možema odgovorili HDZ-u i podsjetili na Bandića (Telegram)
Tucaković: “Situacija s požarima na zapadu Europe nije povoljna”, na HRT-u razgovarali kako se pojavio tzv. “politički požar” u zemljama koje su pravno uređenije od Hrvatske, imaju više novca za ulaganje u vatrogasnu opremu i preventivu
Uvod toplinskog vala: dnevne temperature postupno će rasti, na Jadranu se nastavlja razdoblje sunčanog i vrućeg vremena, uz sve toplije noći. Od petka bi temperature ponegdje mogle prelaziti 35 stupnjeva (tportal)
Rusija raspisala međunarodnu tjeralicu za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom, terete ga za omogućavanje terorističkih aktivnosti (Reuters, Index)
Mick Jagger proslavio 83. rođendan pa pokazao 9-godišnjeg sina (Nacional)
Američki Senat u utorak je napravio prvi korak prema usvajanju sveobuhvatnog zakona o energetskim sankcijama protiv Rusije (Jutarnji)
asnik Lidla i Kauflanda ulazi u biznis podatkovnih centara (Index)
Tko je zapravo vandal iz Međugorja? Imao je teško djetinjstvo, o njemu je snimljen čak i film, prije 8 godina je hodočastio u Međugorje (tportal)
U Poljskoj niče nova željeznička velesila: ‘Gradimo 2700 km brzih pruga, vlakovi će voziti 350 km/h!‘ (Jutarnji)
Plasman u Ligu prvaka zagrebačkom Dinamu ne donosi samo sportski prestiž, nego i financijsku injekciju, no za to ih čeka još najmanje četiri utakmice… Sam plasman vrijedi 18,62 milijuna eura (Poslovni)