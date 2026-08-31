Nove cijene goriva: Benzin poskupljuje za cent, dizel pojeftinjuje za 7 centi (Jutarnji)
Gdje će biti sahranjen Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca u Europi nakon 1945.? To je političko pitanje. Hoće li ono prerasti u skandal, pita se njemački FAZ (DW)
Sacha Baron Cohen nakon više od dva desetljeća vraća Ali G-ja na veliko platno. Premda film još nije ni stigao u kina, već se traži njegov bojkot zbog rasnih stereotipa (Magnet)
Rekonstruirano lice čovjeka iz doba normanskog osvajanja (HRT)
Thompsonu izrečena treća novčana kazna jer nije u potpunosti uklonio bespravno sagrađene objekte na zemljištu u Čavoglavama. Ako objekti ne budu uklonjeni, može ih ukloniti treća osoba, a trošak će snositi investitor (24sata)
Građane treba uključiti u projekte prije nego što je sve već odlučeno, Zgradonačelnik o projektima obnovljivih izvora energije
Hrgović je tek jedan od četiri svjetska prvaka teške kategorije u boksu, kako je to moguće? Boks nije monopoliziran kao nogomet, četiri su se organizacije s vremenom etablirale kao glavne: WBA, WBC, IBF i WBO (Index)
Gori objekt s kemikalijama u Karlovcu: “Zatvorite prozore i ugasite klime” (N1)
Sony Music i Warner Music protiv Anthropica: optužbe za piratstvo i povredu autorskih prava (Bug)
Tijekom vikenda kroz Hormuški tjesnac prošlo samo pet brodova dnevno (Poslovni), Amerikanci napali Iran, Teheran prijeti odmazdom (Jutarnji)
El Niño jača, a prema prognozama mogao bi snažno utjecati na globalnu atmosfersku cirkulaciju tijekom jeseni i zime 2026./27. Njegov učinak na Hrvatsku i Balkan ipak nije direktan jer će konačni razvoj vremena ovisi o stanju Atlantika i Sredozemlja, položaju ciklona, mlaznoj struji i lokalnom reljefu (tportal)
Spušten zastor Špancirfesta: 10 dana glazbe, umjetnosti i španciranja (HRT)
Meta pristala na nagodbu od 17 milijardi dolara: Evo što se mijenja na Facebooku i Instagramu – mlađi od 18 imat će ukupno dva sata dnevno za obje platforme, neće ih moći koristiti od ponoći do 6 ujutro (Poslovni)
Itauma je vodio s 146 pogođenih udaraca prema Hrgovićevih 61, preživio najjače nalete i prekinuo borbu (Sport klub), ukupni fond za dvojicu boksača iznosio oko 2,2 milijuna funti (Sportske)
Od rujna kreće Kućno kino Ribnjak s hrvatskim autorskim filmovima (HRT)
Zbogom, parazitski SEO: Google mijenja politiku prema spamu u Europi, pretraživanje više neće degradirati novinske publikacije isključivo zbog hostiranja sadržaja trećih strana (Mreža)
Broj poginulih u poplavama Nepalu premašio 600, raste broj nestalih (N1), tko je sagradio ovu kuću? Dvominutna snimka objavljena na društvenoj mreži X prikazuje silinu golemog vala blata, vode i nanosa, ali i zelenu kuću dvokatnicu koja, unatoč kataklizmi koja se odvija oko nje, dok na balkonu stoje prestravljeni stanari, odolijeva nadirućoj bujici (Jutarnji)
Puhovski za N1: Govori se o komunističkim i fašističkim zločinima, ali ne i o ustaškima
Potrošnja u domaćoj maloprodaji raste već 40 mjeseci zaredom (Poslovni)
Evo tko je bio heroj Drago, preminuli nakon teških ozljeda zadobivenih u požaru kod Omiša: Odlikovao ga Mesić, spasio stotine života, borio se dva tjedna… ( Slobodna, Jutarnji)
Država oduzela 4000 litara domaće rakije. Prodaje za 1,20 eura po litri (Danica)
Što je šef CIA-e radio u Moskvi? Tadić upozorava: ‘Zadnji put nakon toga uslijedilo je nešto vrlo loše’ (tportal)
Šareni stupići u obliku olovaka, koje je Grad Zagreb nedavno postavio uz pješački prijelaz na križanju Harambašićeve i Štoosove ulice, prebojani su u plave i tamnoplave nijanse (N1)
Umro norveški kralj Harald V., bio je najstariji živući europski monarh, vladao je 35 godina (Novi list)
Nove cijene goriva od utorka (ukoliko vlada ne intervenira): dizel jeftiniji za 11 centi, benzin bez promjene (Danas)
Novosti na hrvatskoj medijskoj sceni: Portali Dnevno, Zagreb.info i Direktno dobivaju novog vlasnika, izdavačka grupa Media Solutions, u čijem su vlasništvu novine Novi list, Glas Slavonije, Zadarski list i Glas Istre objavila je kako će preuzeti Motus Mediju (tportal)
Zagrebački kvartovi kulture od 4. do 6. rujna u Sesvetama (HRT)
Ratko Mladić, osuđen za genocid i ratne zločine, u Srbiji će biti pokopan uz vojne počasti. U BiH najavljuju kaznene prijave protiv svih koji veličaju Mladićev lik i djelo (DW)
U Zagrebu utvrđen virus groznice Zapadnog Nila u vranama, ministarstvo pozvalo građane da nadležnoj veterinarskoj službi prijave ukoliko vide više uginulih životinja na jednom mjestu (N1)
Umjesto da MUP zaštiti mladu policajku, šef ju je sada kazneno prijavio zbog njezina iskaza na sudu (Večernji)
Hajduk će u Konferencijskoj ligi igrati protiv Ajaxa, Midtyllanda, Sint-Truidena, Lincolna, Nordsjaellanda i Thuna (Index), Dinamo će u Europa ligi igrati protiv Bayer Leverkusena, AZ Alkmaara, Anderlechta, Rennesa, Sturma, Sunderlanda, NEC-a i Hapoel Beer-Sheve (Index) (Sportske)
Vrhunac toplinskog vala donosi Hrvatskoj temperature do 37 stupnjeva i nebo zamućeno saharskim pijeskom, no neće svi krajevi doživjeti samo vrućinu. Dok će za Dalmaciju vrijediti crveno upozorenje, sjevernom Jadranu i sjeverozapadu zemlje prijete grmljavinski pljuskovi (tportal)
Telegram doznaje: Ako Mate Rimac uskoro ne dovrši projekt robotaksija, Hrvatska bi mogla izgubiti velik novac… Iz Rimčeve tvrtke nedavno su najavili da pokreću uslugu autonomnih taksija s Uberom, no to je drugo. Za novac iz EU morao je razviti posve novo vozilo, ima vremena do 31. kolovoza, radi se o 179,5 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava (Jutarnji)
Trump preimenovao jezero Ontario u ‘Lake America’, jezero na granici SAD-a i Kanade dobilo novo ime u jeku novih trgovinskih napetosti dviju država (Jutarnji)
Reakcije na Mladićevu smrt u BiH: Dodik i Stanivuković natječu se u veličanju ratnog zločinca (N1), umro je tijekom hospitalizacije, nizozemske vlasti pokrenule su standardne postupke i istragu (Index)
Index na Špancirfestu: Varaždin je bio pun ljudi, hrane i dobre atmosfere
Više od 200 javnih osoba i udruga građana podržalo prosvjed protiv otpada zakazan za 5. rujna u Zagrebu (Novi list)
Hajduk u produžecima svladao Rakow 2:3 i prošao u Konferencijsku ligu (Index), Rijeka doživjela težak poraz na Rujevici 1:4 i ispala iz Konferencijske lige (Index)