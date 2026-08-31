Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Nove cijene goriva: Benzin poskupljuje za cent, dizel pojeftinjuje za 7 centi (Jutarnji)
  • Gdje će biti sahranjen Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca u Europi nakon 1945.? To je političko pitanje. Hoće li ono prerasti u skandal, pita se njemački FAZ (DW)
  • Sacha Baron Cohen nakon više od dva desetljeća vraća Ali G-ja na veliko platno. Premda film još nije ni stigao u kina, već se traži njegov bojkot zbog rasnih stereotipa (Magnet)
  • Rekonstruirano lice čovjeka iz doba normanskog osvajanja (HRT)
  • Thompsonu izrečena treća novčana kazna jer nije u potpunosti uklonio bespravno sagrađene objekte na zemljištu u Čavoglavama. Ako objekti ne budu uklonjeni, može ih ukloniti treća osoba, a trošak će snositi investitor (24sata)

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Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Magyar: Spremni smo razgovarati o Ini i otvoriti novo poglavlje s Hrvatskom (tportal)
  • Vlada šalje 500 tisuća eura pomoći Nepalu nakon katastrofalnih poplava (HRT)
  • Turistička sezona prema broju noćenja i nije podbacila, no što kažu ugostitelji? “Za 20 posto lošije nego lani, njih pet dijeli jednu porciju pomfrita” ( Slobodna, Jutarnji)
  • Plenković: Neću biti na prosvjedu za Gospić (N1)
  • Građane treba uključiti u projekte prije nego što je sve već odlučeno, Zgradonačelnik o projektima obnovljivih izvora energije
  • Hrgović je tek jedan od četiri svjetska prvaka teške kategorije u boksu, kako je to moguće? Boks nije monopoliziran kao nogomet, četiri su se organizacije s vremenom etablirale kao glavne: WBA, WBC, IBF i WBO (Index)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Gori objekt s kemikalijama u Karlovcu: “Zatvorite prozore i ugasite klime” (N1)
  • Sony Music i Warner Music protiv Anthropica: optužbe za piratstvo i povredu autorskih prava (Bug)
  • Tijekom vikenda kroz Hormuški tjesnac prošlo samo pet brodova dnevno (Poslovni), Amerikanci napali Iran, Teheran prijeti odmazdom (Jutarnji)
  • El Niño jača, a prema prognozama mogao bi snažno utjecati na globalnu atmosfersku cirkulaciju tijekom jeseni i zime 2026./27. Njegov učinak na Hrvatsku i Balkan ipak nije direktan jer će konačni razvoj vremena ovisi o stanju Atlantika i Sredozemlja, položaju ciklona, mlaznoj struji i lokalnom reljefu (tportal)
  • Spušten zastor Špancirfesta: 10 dana glazbe, umjetnosti i španciranja (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Meta pristala na nagodbu od 17 milijardi dolara: Evo što se mijenja na Facebooku i Instagramu – mlađi od 18 imat će ukupno dva sata dnevno za obje platforme, neće ih moći koristiti od ponoći do 6 ujutro (Poslovni)
  • Itauma je vodio s 146 pogođenih udaraca prema Hrgovićevih 61, preživio najjače nalete i prekinuo borbu (Sport klub), ukupni fond za dvojicu boksača iznosio oko 2,2 milijuna funti (Sportske)
  • Od rujna kreće Kućno kino Ribnjak s hrvatskim autorskim filmovima (HRT)
  • Zbogom, parazitski SEO: Google mijenja politiku prema spamu u Europi, pretraživanje više neće degradirati novinske publikacije isključivo zbog hostiranja sadržaja trećih strana (Mreža)
  • Zanimljiva rasprava na Forumu: Najbolji filmovi 2020-ih (Film)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Novi obavještajni podaci. “Rusi spremaju kopnenu ofenzivu na Kijev“, zasad nema točnih datuma niti vidljivih znakova da se ruske snage već gomilaju (Index)
  • Luka (38) umro u čekaonici. Progovorila supruga: Molio me da ga vozim u drugu bolnicu (eMedjimurje, Index)
  • Novi norveški kralj Haakon VIII. odao je počast svom pokojnom ocu u svom prvom obraćanju naciji nakon stupanja na prijestolje (N1)
  • Tijesna većina na Islandu protiv ponovnog pokretanja pregovora s EU-om (HRT)
  • Nova biciklistička staza u Zagrebu, u Ulici grada Mainza, podijelila građane: Dok biciklistima olakšava vožnju, pješaci upozoravaju – na pojedinim dijelovima jedva se mogu mimoići (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Poznati detalji velikog prosvjeda za Liku u Zagrebu 5. rujna, okupljanje počinje u 11 sati kod Glavnog kolodvora (Lika online)
  • FDA odobrila novi revolucionarni lijek protiv raka gušterače (Jutarnji)
  • Povremeno lizanje poklopca pudinga ne bi trebalo predstavljati zdravstveni rizik zbog aluminija (Index)
  • Svemirski teleskop Roman spreman je za lansiranje u nedjelju (Bug)
  • Lego ruši rekorde, prihodi porasli 21 posto: ‘Možemo pokriti cijeli svijet – mlade i stare’ (Poslovni)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Broj poginulih u poplavama Nepalu premašio 600, raste broj nestalih (N1), tko je sagradio ovu kuću? Dvominutna snimka objavljena na društvenoj mreži X prikazuje silinu golemog vala blata, vode i nanosa, ali i zelenu kuću dvokatnicu koja, unatoč kataklizmi koja se odvija oko nje, dok na balkonu stoje prestravljeni stanari, odolijeva nadirućoj bujici (Jutarnji)
  • Puhovski za N1: Govori se o komunističkim i fašističkim zločinima, ali ne i o ustaškima
  • Potrošnja u domaćoj maloprodaji raste već 40 mjeseci zaredom (Poslovni)
  • Evo tko je bio heroj Drago, preminuli nakon teških ozljeda zadobivenih u požaru kod Omiša: Odlikovao ga Mesić, spasio stotine života, borio se dva tjedna… ( Slobodna, Jutarnji)
  • Država oduzela 4000 litara domaće rakije. Prodaje za 1,20 eura po litri (Danica)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Nakon smrti Mladića: neuspjeh u suočavanju s prošlošću (DW), prvi američki veleposlanik u Hrvatskoj Peter Galbraith komentirao smrt Ratka Mladića: “Nadam se da postoji pakao” (Jutarnji)
  • Umrla teško ozlijeđena osoba iz požara u Omišu (Index)
  • Mladi poduzetnik došao na Hitnu u Čakovcu, umro je u čekaonici. Otac: ‘Nisu ga shvatili ozbiljno‘ (Jutarnji, eMeđimurje)
  • Svjetski modeli u Hrvatskoj! Eva Herzigova, Kaia Gerber i Liu Wen snimljene na našoj obali, snimale za Givenchy (Jutarnji)
  • Goriva će biti, pitanje je ‘samo’ po kojoj cijeni – Hrvatska, naravno, nije izolirana od europskog i svjetskog tržišta, ali je u ovom trenutku u povoljnijoj poziciji (Poslovni)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Što je šef CIA-e radio u Moskvi? Tadić upozorava: ‘Zadnji put nakon toga uslijedilo je nešto vrlo loše’ (tportal)
  • Šareni stupići u obliku olovaka, koje je Grad Zagreb nedavno postavio uz pješački prijelaz na križanju Harambašićeve i Štoosove ulice, prebojani su u plave i tamnoplave nijanse (N1)
  • Umro norveški kralj Harald V., bio je najstariji živući europski monarh, vladao je 35 godina (Novi list)
  • Nove cijene goriva od utorka (ukoliko vlada ne intervenira): dizel jeftiniji za 11 centi, benzin bez promjene (Danas)
  • Novosti na hrvatskoj medijskoj sceni: Portali Dnevno, Zagreb.info i Direktno dobivaju novog vlasnika, izdavačka grupa Media Solutions, u čijem su vlasništvu novine Novi list, Glas Slavonije, Zadarski list i Glas Istre objavila je kako će preuzeti Motus Mediju (tportal)
  • Zagrebački kvartovi kulture od 4. do 6. rujna u Sesvetama (HRT)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Ratko Mladić, osuđen za genocid i ratne zločine, u Srbiji će biti pokopan uz vojne počasti. U BiH najavljuju kaznene prijave protiv svih koji veličaju Mladićev lik i djelo (DW)
  • U Zagrebu utvrđen virus groznice Zapadnog Nila u vranama, ministarstvo pozvalo građane da nadležnoj veterinarskoj službi prijave ukoliko vide više uginulih životinja na jednom mjestu (N1)
  • Umjesto da MUP zaštiti mladu policajku, šef ju je sada kazneno prijavio zbog njezina iskaza na sudu (Večernji)
  • Hajduk će u Konferencijskoj ligi igrati protiv Ajaxa, Midtyllanda, Sint-Truidena, Lincolna, Nordsjaellanda i Thuna (Index), Dinamo će u Europa ligi igrati protiv Bayer Leverkusena, AZ Alkmaara, Anderlechta, Rennesa, Sturma, Sunderlanda, NEC-a i Hapoel Beer-Sheve (Index) (Sportske)
  • Vrhunac toplinskog vala donosi Hrvatskoj temperature do 37 stupnjeva i nebo zamućeno saharskim pijeskom, no neće svi krajevi doživjeti samo vrućinu. Dok će za Dalmaciju vrijediti crveno upozorenje, sjevernom Jadranu i sjeverozapadu zemlje prijete grmljavinski pljuskovi (tportal)
Petak (11:00)

Brze i kratke

  • Telegram doznaje: Ako Mate Rimac uskoro ne dovrši projekt robotaksija, Hrvatska bi mogla izgubiti velik novac… Iz Rimčeve tvrtke nedavno su najavili da pokreću uslugu autonomnih taksija s Uberom, no to je drugo. Za novac iz EU morao je razviti posve novo vozilo, ima vremena do 31. kolovoza, radi se o 179,5 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava (Jutarnji)
  • Trump preimenovao jezero Ontario u ‘Lake America’, jezero na granici SAD-a i Kanade dobilo novo ime u jeku novih trgovinskih napetosti dviju država (Jutarnji)
  • Reakcije na Mladićevu smrt u BiH: Dodik i Stanivuković natječu se u veličanju ratnog zločinca (N1), umro je tijekom hospitalizacije, nizozemske vlasti pokrenule su standardne postupke i istragu (Index)
  • Index na Špancirfestu: Varaždin je bio pun ljudi, hrane i dobre atmosfere
  • Više od 200 javnih osoba i udruga građana podržalo prosvjed protiv otpada zakazan za 5. rujna u Zagrebu (Novi list)
  • Hajduk u produžecima svladao Rakow 2:3 i prošao u Konferencijsku ligu (Index), Rijeka doživjela težak poraz na Rujevici 1:4 i ispala iz Konferencijske lige (Index)