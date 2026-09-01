Putin sve zabrinutiji zbog vlastite sigurnosti u slučaju da rat u Ukrajini završi bez ostvarenja barem minimalnog ruskog cilja – potpunog zauzimanja Donbasa, piše The Economist. Svojim suradnicima navodno rekao “da će ga objesiti” (Jutarnji)
Okončana krizna situacija u Herceg Novom, ruski državljanin koji je na streljani Češka zbrojovka kod Danilovgrada ubio trojicu zaposlenika, pronađen je mrtav tijekom noći u šumi (Index)
Stigla klimatološka jesen, zbog vjetra i pljuskova na snazi Meteoalarm (N1), i u srijedu nestabilno, zatim slijede sunčanije vrijeme (tportal)
Ispred još jedne škole u Zagrebu prebojani šareni stupići u obliku olovaka u plavo, nije poznato tko to radi (Index)
HNL, 5. kolo: Hajduk dobio Lokomotivu 2:0, Istra i Dinamo remizirali 2:2, Osijek zabio Slavenu 3 komada, Varaždin Rudešu 2, Gorica i Rijeka bez golova… Osijek preuzeo prvo mjesto na tablici, izjednačen s Varaždinom, Dinamo treći s utakmicom manje
Ovogodišnje izdanje Štrudlafesta od 5. do 6. rujna u Jaškovu (HRT)
Građane treba uključiti u projekte prije nego što je sve već odlučeno, Zgradonačelnik o projektima obnovljivih izvora energije
Hrgović je tek jedan od četiri svjetska prvaka teške kategorije u boksu, kako je to moguće? Boks nije monopoliziran kao nogomet, četiri su se organizacije s vremenom etablirale kao glavne: WBA, WBC, IBF i WBO (Index)
Nove cijene goriva: Benzin poskupljuje za cent, dizel pojeftinjuje za 7 centi (Jutarnji)
Gdje će biti sahranjen Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca u Europi nakon 1945.? To je političko pitanje. Hoće li ono prerasti u skandal, pita se njemački FAZ (DW)
Sacha Baron Cohen nakon više od dva desetljeća vraća Ali G-ja na veliko platno. Premda film još nije ni stigao u kina, već se traži njegov bojkot zbog rasnih stereotipa (Magnet)
Rekonstruirano lice čovjeka iz doba normanskog osvajanja (HRT)
Thompsonu izrečena treća novčana kazna jer nije u potpunosti uklonio bespravno sagrađene objekte na zemljištu u Čavoglavama. Ako objekti ne budu uklonjeni, može ih ukloniti treća osoba, a trošak će snositi investitor (24sata)
Gori objekt s kemikalijama u Karlovcu: “Zatvorite prozore i ugasite klime” (N1)
Sony Music i Warner Music protiv Anthropica: optužbe za piratstvo i povredu autorskih prava (Bug)
Tijekom vikenda kroz Hormuški tjesnac prošlo samo pet brodova dnevno (Poslovni), Amerikanci napali Iran, Teheran prijeti odmazdom (Jutarnji)
El Niño jača, a prema prognozama mogao bi snažno utjecati na globalnu atmosfersku cirkulaciju tijekom jeseni i zime 2026./27. Njegov učinak na Hrvatsku i Balkan ipak nije direktan jer će konačni razvoj vremena ovisi o stanju Atlantika i Sredozemlja, položaju ciklona, mlaznoj struji i lokalnom reljefu (tportal)
Spušten zastor Špancirfesta: 10 dana glazbe, umjetnosti i španciranja (HRT)
Meta pristala na nagodbu od 17 milijardi dolara: Evo što se mijenja na Facebooku i Instagramu – mlađi od 18 imat će ukupno dva sata dnevno za obje platforme, neće ih moći koristiti od ponoći do 6 ujutro (Poslovni)
Itauma je vodio s 146 pogođenih udaraca prema Hrgovićevih 61, preživio najjače nalete i prekinuo borbu (Sport klub), ukupni fond za dvojicu boksača iznosio oko 2,2 milijuna funti (Sportske)
Od rujna kreće Kućno kino Ribnjak s hrvatskim autorskim filmovima (HRT)
Zbogom, parazitski SEO: Google mijenja politiku prema spamu u Europi, pretraživanje više neće degradirati novinske publikacije isključivo zbog hostiranja sadržaja trećih strana (Mreža)
Broj poginulih u poplavama Nepalu premašio 600, raste broj nestalih (N1), tko je sagradio ovu kuću? Dvominutna snimka objavljena na društvenoj mreži X prikazuje silinu golemog vala blata, vode i nanosa, ali i zelenu kuću dvokatnicu koja, unatoč kataklizmi koja se odvija oko nje, dok na balkonu stoje prestravljeni stanari, odolijeva nadirućoj bujici (Jutarnji)
Puhovski za N1: Govori se o komunističkim i fašističkim zločinima, ali ne i o ustaškima
Potrošnja u domaćoj maloprodaji raste već 40 mjeseci zaredom (Poslovni)
Evo tko je bio heroj Drago, preminuli nakon teških ozljeda zadobivenih u požaru kod Omiša: Odlikovao ga Mesić, spasio stotine života, borio se dva tjedna… ( Slobodna, Jutarnji)
Država oduzela 4000 litara domaće rakije. Prodaje za 1,20 eura po litri (Danica)
Što je šef CIA-e radio u Moskvi? Tadić upozorava: ‘Zadnji put nakon toga uslijedilo je nešto vrlo loše’ (tportal)
Šareni stupići u obliku olovaka, koje je Grad Zagreb nedavno postavio uz pješački prijelaz na križanju Harambašićeve i Štoosove ulice, prebojani su u plave i tamnoplave nijanse (N1)
Umro norveški kralj Harald V., bio je najstariji živući europski monarh, vladao je 35 godina (Novi list)
Nove cijene goriva od utorka (ukoliko vlada ne intervenira): dizel jeftiniji za 11 centi, benzin bez promjene (Danas)
Novosti na hrvatskoj medijskoj sceni: Portali Dnevno, Zagreb.info i Direktno dobivaju novog vlasnika, izdavačka grupa Media Solutions, u čijem su vlasništvu novine Novi list, Glas Slavonije, Zadarski list i Glas Istre objavila je kako će preuzeti Motus Mediju (tportal)
Zagrebački kvartovi kulture od 4. do 6. rujna u Sesvetama (HRT)