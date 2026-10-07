Na gradilištu spa centra u Sisku našli zakopani opasni otpad: Ispitivanja pokazala visoke koncentracije žive (Večernji)
Radioaktivni stroncij u Gospiću skočio za 961 posto. MUP i HZJZ sliježu ramenima (Index)
Putin danas slavi 74. rođendan. Kažu na Indexu: “Neka bude zadnji”
Protiv Engleske Hrvatskoj je nedostajalo gotovo sve ono što se protiv Španjolske vidjelo od prve minute. Energija, agresivnost, koncentracija, intenzitet u duelima, spremnost na trku bez lopte i, možda najvažnije, uvjerenje da se velikom protivniku može napraviti problem… (Index)
Kako je osuđenica na smrt u Tennesseeu preživjela smrtnu kaznu? “Pike je i prije postupka upozoravala da ima male vene i krvni poremećaj zbog kojeg bi davanje injekcije moglo biti otežano…” (Express)
Preko 250.000 mladih na ulicama diljem Francuske. Izbili neredi (Index)
U Splitu politička elita južne Europe: U fokusu EU MED9 sigurnost i energija (HRT)
Elvis Mileta, voditelj Explore, tajnik je braniteljske udruge koja bi otkazala Bajagin koncert u Puli, nakon Indexovog upita promijenili njegovu ulogu na stranici iz urednika u voditelja.. Bajagu su nedavno otkazali i u Koprivnici, ali ne zbog pritisaka braniteljskih udruga, nego zbog slabog interesa (Danica)
U Omišu autobusne postaje pretvorili u galerije na otvorenom (HRT)
Premijera domaćeg spektakla ‘Posljednji rimski bog’ o Dioklecijanu u Zagrebu i Splitu (Ravno do dna)
Rusija se priprema za nastavak rata u Ukrajini na duge staze. Novi trogodišnji proračunski plan predviđa da bi Moskva 2027. na vojsku mogla izdvojiti oko 17 bilijuna rubalja, približno 200 milijardi dolara (tportal)
Dodikova pobjeda bez kandidature, Komšićev izborni poraz i povratak HDZ-a BiH u Predsjedništvo naznaka su relaksacije hrvatsko-bošnjačkih odnosa (Novosti)
Ministar Šušnjar: ‘Podnijeli smo žalbu na novi Maksimir, rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja…’ (Nacional)
Booking.com pod pritiskom: Više od 15.000 hotela, uključujući 150 hrvatskih, traži odštetu zbog spornih pravila o paritetu cijena koja su im branila niže cijene na vlastitim stranicama (HRT, Nacional)
Radio Addict – još jedna praktična aplikacija za slušanje internetskih radiopostaja (Bug)
Ukrajina: Uništili smo preko pola ruskih kapaciteta za preradu nafte (Index)
Vlada objavila nove cijene: benzin i dizel bit će jeftiniji za dva centa po litri, dok cijena plavog dizela pada za četiri centa (tportal)
Hrvatska će u utorak i srijedu u Splitu biti domaćin samita neformalne grupe devet mediteranskih zemalja, poznatije kao MED9, stižu Macron, von der Leyen, Meloni, Sanchez i drugi. Zbog njihova dolaska Split će na dva dana postati prava utvrda, najštićeniji grad u Europi (Slobodna, N1)
Opći izbori u BiH: Jačanje etnonacionalne politike – očekuje se nastavak političkih blokada i težak proces formiranja vlasti (DW)
Sportske novosti pišu da bi Slaven Bilić, u slučaju još jednog debakla, mogao sam podnijeti ostavku. Pritom naglašavaju da to nije izbornikova izjava, nego informacija iz tabora reprezentacije koji znaju njegov karakter (tportal)
Kuga u Sibiru izmiče kontroli. Bolest ušla u bolnice, FSB prati kola hitne (Index)
Brexit ponovno pod povećalom – hoće li Velika Britanija natrag u EU? Britanski premijer Andy Burnham poručio je da je Brexit “donio više štete nego koristi” te da se s tim slaže oko 60 posto građana (HRT)
Svjetski dan životinja: Hrvatska među zemljama s najvećom bioraznolikošću (HRT)
Euroviziju i dalje zbog Izraela bojkotiraju neke zemlje, no natjecanje se svejedno širi: pridružuje se Kanada, a svoju inačicu Eurosonga dobiva i Azija (DW)
Oktoberfest završio rekordnim brojem posjetitelja (Poslovni)
Ruskinja (28) koja je radila u laboratoriju umrla od kuge, službeno priopćenje kaže da je slučajno razbila epruvetu, gotovo 200 ljudi poslano je u izolaciju, epidemiolog: “Ta priča je smiješna”, neki optužuju da Putinov režim želi zataškati širenje zaraze u Sibiru (Index)
Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Letica: SOA postupila zakonito u slučaju sumnji na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, treba utvrditi kojim su institucijama podaci dostavljeni i gdje je eventualno došlo do zastoja (HRT, tportal)
Cijepljenje protiv gripe početkom studenoga, nabavljeno 420.000 doza (HRT)
Maja Sever: HRT odavno nije otvorena i neovisna medijska kuća koja se kritički odnosi prema Vladi i postavlja prava pitanja (Nacional)
In memoriam: Conrad ‘Cronos’ Lant (1963. – 2026.) – prvi kovač crnoga metala… basist i pjevač ranog heavy metal benda Venom umro u 63. godini (Ravno do dna)
Ukrajina će pojačati napade na ruske rafinerije kao odgovor na novu rusku strategiju zračnih udara, najavio Zelenski (tportal)
BiH glasa uz strojeve: 3,4 milijuna građana bira novu vlast (N1)
Godišnje uvozimo 600.000 svinja i 200.000 goveda, pada broj prirasta svinja, ovaca i koza (Danica)
Nogometna Europa u šoku nakon debakla Hrvatske: Reakcije iz Engleske, Španjolske, Italije i Njemačke posebno su se bavile nevjerojatnom dominacijom Engleske, ali i potpuno nemoćnom predstavom Hrvatske (Sportske)
Predsjednik UHA-e Plejić: Branit ćemo novi Maksimir do kraja, arhitekti dolaze u Zagreb (HRT)