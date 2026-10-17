Siromašno 40% umirovljenika. “Nakon 40 godina rada ne mogu ni otići u kazalište” (Index)
Snimali vijećnike stranke Nigela Faragea Reform UK kako izgovaraju rasističke i ksenofobne stavove, emitirat će ih u dokumentarnom filmu, iz stranke kažu da su pokrenuli interne istrage te će suspendirati svoje članove (Jutarnji)
Index obišao trgovine Studenca, poluprazne police, cigareta gotovo da nema… (Index)
Hrvati su srušili Guinnessov rekord u rezanju pršuta. Na sajmu pršuta u Tinjanu, od 300 rezača, postavilo ga je njih 285 (HRT)
Dodijeljena prestižna književna nagrada “Fran Galović”: glavnu nagradu dobila Nataša Govedić s romanom “Div” (Danica, Drava.info)
Ukrajinske snage tijekom noći su izvele masovni napad bespilotnim letjelicama na više ciljeva diljem Rusije (Jutarnji), u intervjuu koji je u srijedu dao Financial Timesu, Zelenski je kritizirao nedavni američki dogovor s Rusijom o dizelskom gorivu, osudio “opasno” povlačenje američke obavještajne potpore te ustvrdio da Trump pokazuje sklonost autokratima i ekstremno bogatima (Jutarnji)
Splitska policija uhitila je tri osobe zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom kortea Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa (Index)
UGP: Ukidanje sidrenih cijena ne smije završiti preimenovanjem u bazne (Lider)
U Zagrebu pali ‘Ljubazna Mona‘, ‘Super slatka‘ i ‘Ladyboy‘ iz Tajlanda, oduzete su im zarade od prostituiranja (Jutarnji)
Najveće toplice u Hrvatskoj Wellovar od jučer otvorene za građane (Poslovni)
Torcida pjevala o paljenju Židova i Anni Frank. Krenula uhićenja (Index), opsadno stanje na Matejuški (Jutarnji), splitski gradonačelnik Šuta: ‘Sram me, ispričavam se u ime Splita’ (Nacional), Kraus: Ovo je posljedica ustaštva koje vlast prešućuje i tolerira (N1)
Zelenski poručio da Ukrajina nastavlja napadati ruske rafinerije unatoč zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa da ih poštedi (tportal), EU ne popušta Rusiji: Sankcije ostaju, sprema se i novi paket (HRT)
Novi Zagreb opet bez tople vode. U HEP Toplinarstvu muk (Nacional)
Stvorila Harryja Pottera, a zatim podijelila obožavatelje: Stiže dokumentarac o J. K. Rowling (tportal)
Kulturni događaj godine u Osijeku: retrospektiva Oscara Nemona (HRT)
Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini mijenjaju puteve nafte i ugrožavaju njezinu proizvodnju, preradu i transport. Naftni stručnjak Davor Štern ističe da nafte zasad ima dovoljno, ali da njezinu cijenu snažno podižu troškovi transporta i osiguranja te burzovne špekulacije (HRT)
Hrvatska ispostavila jasnih 8 uvjeta Crnoj Gori za ulazak u EU (Jutarnji)
Dinamo pobijedio Anderlecht golom iz penala u 96. minuti (Index), Vlada reagirala na ponašanje Torcide: Osuđujemo slavljenja nacističkog režima. Sramotno ponašanje na utakmici protiv Ajaxa (Index)
Plenković o Vučićevim optužbama: Kod nas su mediji slobodni i pišu što žele, Srbija ima svoju izbornu kampanju i neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa i to nije naša tema (N1)
Sibila Petlevski je dobitnica Nagrade Gjalski za 2026. (Jutarnji)
Čelnici EU-a na dva dana stižu u Bruxelles, pričat će o proračunu za razdoblje 2028.-2034., cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama.. (tportal)
Oporba o Plenkoviću: Mislim da nema oporbenog zastupnika kojeg nije izvrijeđao (Index)
Rimčev Verne: Počeli smo testirati robotaksije u Manchesteru (Index)
Studenti u Srbiji upozoravaju na “fantomske birače”: Nemaju adresu ni broj.. (Index)
Hrvatska godišnje dobije 60 milijuna eura za Erasmus+ projekte. “Sve iskoristimo” (Index)