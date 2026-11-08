Sjeverna Koreja svoje elitne hakere, koji stoje iza operacija poput pljačke kriptomjenjačnice Binance teške 6.3 milijarde dolara, nagrađuje prostranim stanovima u Pjongjangu i izdašnim iznosima u stranoj valuti. Zauzvrat, od njih se očekuje rad u iscrpljujućim uvjetima, piše Reuters. (Index)
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