Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Predsjednik Izraela dao Gadiju Eisenkotu 28 dana da sastavi novi kabinet vlade, uspije li – to će biti kraj Netanyahuove vladavine (Jutarnji)
  • CRO Demoskop: SDP pao čak za dva posto, podrška HDZ-u neznatno manja… Penava zabilježio dramatičan skok na negativnoj ljestvici, Milanović najpozitivniji (RTL Danas, Jutarnji)
  • Četrdesetak stanova u Hrvatskoj prodaje se za više od dva milijuna eura. Najskuplji čak za osam milijuna (N1)
  • DORH objavio detalje nesreće na A3. Naložene obdukcije, poginule dvije djevojke, jedna je iz Crne Gore, druga iz Hrvatske (Index)
  • HNL: Kompletirano 13. kolo, Dinamo dobio Varaždin 1:3, Hajduk pobijedio u Osijeku 0:1, Splićani vodeći s 4 boda ispred Modrih, ali i utakmicom više

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Europska komisija: ‘Hrvatska se suočava s ozbiljnom migracijskom situacijom‘ (tportal)
  • Pobuna u Remetincu, 42 zatvorenika odbila vratiti se u svoje sobe nakon boravka na otvorenom, nezadovoljni uvjetima u zatvoru, Habijan priznao da zatvorima nedostaje 1400 mjesta (Index)
  • Onkolog upozorio na 5 proizvoda koji povećavaju rizik od raka: ultraprerađena hrana, industrijska pecciva, kupovni kolači, suhomesnati proizvodi, cigarete (i e-cigarete) (Index)
  • Kad se Viktor Ivančić nakloni usred Kaptola: Je li Buljanov Krleža zbilja na rubu pameti? Kritiku donosi tportal
  • Na zagrebačkom Borovju planira se 11 zgrada. Stanovnici se bune zbog mogućeg nestanka zelenih površina (Index)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi u Albaniji eskalirali u nasilje na ulicama (Bloomberg)
  • Detalji nesreće na A3: Prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka, dvije osobe poginule, šestoro teško ozlijeđeno, 27 lakše (Jutarnji, Index), putnik: Vozač je zaspao (Index)
  • Policija otkrila detalje napada u Krakovu: 12 ozlijeđenih životno ugroženo, napadač prethodno ubio svoje roditelje i sestru (HRT), školske kolege: ‘Crtao je uznemirujuće slike, napad na školu bila mu je dugogodišnja želja’ (Jutarnji)
  • Državni inspektorat želi veće ovlasti i strože kazne: Pripremaju se velike promjene (N1)
  • Filipinci su ove godine prvi put prestigli Nepalce po broju izdanih radnih dozvola (Index)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Nesreća na A3 kod Ivanić Grada: Prevrnuo se bus, najmanje dvoje mrtvih (Index)
  • Hoće li se zatvarati ljekarne u malim mjestima? “Mnoge već rade u jednoj smjeni. Postojeći model je neodrživ” (N1)
  • Specijalci upali u kuću napadača iz Krakowa. Unutra pronađena tri tijela, sumnja se na članove obitelji (Jutarnji)
  • Album Klinike Denisa Kataneca na vinilu, uoči koncerta u Zagrebu (HRT)
  • HNL: Golijada na tekmi Slavena i Gorice, Farmaceuti dobili 3:5 (pogledajte golove na Indexu), Istra dobila Rijeku hat-trickom Frederiksena 3:1 (Index), Rudeš Lokomotivu 0:1 (Index)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Masakr u centru Krakova: 6 mrtvih, 15 ranjenih, napadač je poljski državljanin (Index, tportal)
  • Rusija šalje visoke vojne dužnosnike i diplomate na pregovore o Ukrajini (HRT)
  • Musk podijelio objavu u kojoj piše da je slanje Starlinka Ukrajini bila greška (Index)
  • Na Sljemenu nestalo šume površine 200 nogometnih terena. Hrvatske šume: Dio nije šuma (Index)
  • Tuga na zagrebačkoj sceni: Preminuo poznati DJ Miljenko Car (tportal)
  • Muzej Mimara otvoren za javnost (HRT)
  • Masovni egzodus. Čak 150 ljudi preko noći napustilo HDZ u Baškoj Vodi (Jutarnji)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Trump najavio “velik prekrasan sporazum” o Ukrajini koji “mogao bi utjecati na cijelu Europu”, Kushner predstavio pet ciljeva za uspostavu novog europskog sigurnosnog okvira (Jutarnji)
  • Oglasila se Zadravec: Nezadovoljstvo pojedinaca ne može dovesti u pitanje zakonitost natječaja (N1)
  • Nuklearni otpad: Njemačka traži odlagalište za narednih milijun godina (DW)
  • Istraživači se opraštaju od Schwarzmilzfernera, zadnjeg ledenjaka u Algajskim Alpama (Index)
  • Zoran Milanović u posjetu Koprivnici otkrio da je alergičan – na jabuke (Večernji, Danica)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Zbog Zadravec otkaz dao i deseti radiolog. U Ministarstvu održan krizni sastanak (Index)
  • Musk: najskuplji poraz, pomilovanje u pričuvi, ali državne milijarde i dalje stižu (Bug)
  • Neven Vidaković: Hrvatska ekonomija izgleda fenomenalno, ali samo kada gledamo unatrag (N1)
  • Kina donosi zakon o aktivnostima na Antarktici i zaštiti okoliša (Poslovni)
  • Novo: Hrvatska po visini plaće pretekla devet EU zemalja: Portugala, Češke, Poljske, Latvije, Slovačke, Rumunjske, Mađarske, Grčke i Bugarske (Danica)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • Cijene goriva na benzinskim postajama od utorka bi mogle znatno pasti, benzin čak za 11 centi, dizel za 8 (N1)
  • Zelena akcija pokreće kampanju protiv megalomanskog data centra u Topuskom (HRT)
  • I u Hrvatskoj ima hladnjaka koji bi mogli biti hakirani (Bug)
  • Stadion u Kranjčevićevoj poprima konačan izgled (Index)
  • Obnova zagrebačkog Kina Europa napreduje prema planu, a Grad Zagreb objavio je nove detalje radova vrijednih 11,6 milijuna eura. Otvaranje vrata očekuje se 2028. godine (tportal)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Sjeverna Koreja svoje elitne hakere, koji stoje iza operacija poput pljačke kriptomjenjačnice Binance teške 6.3 milijarde dolara, nagrađuje prostranim stanovima u Pjongjangu i izdašnim iznosima u stranoj valuti. Zauzvrat, od njih se očekuje rad u iscrpljujućim uvjetima, piše Reuters. (Index)
  • Nova teksaška guvernerka: Zaštitit ćemo građane od podatkovnih centara (HRT)
  • HZJZ: Manje od 40 posto osiguranika lani posjetilo stomatologa (HRT)
  • Križevci odustaju od referenduma za izlazak iz županije, grad će dobiti ovlasti izdavanja građevinskih dozvola (Danica)
  • Dramatičan preokret: Stiže južina, moguće i do 20 stupnjeva, kiša će biti obilna (N1)
  • Dinamo je pobjedom 2:0 protiv Sunderlanda u četvrtom kolu Europa lige ostvario rezultat sezone (Index), Hajduk izgubio na Gibraltaru autogolom u zadnjim minutama (Index)
Petak (10:00)

Brze i kratke

  • Potop na burzama: američke i azijske tehnološke kompanije izgubile stotine milijardi dolara (Index)
  • Dijana Zadravec: “Bi li itko, tko mjesečno prima dvije ministarske plaće, napustio posao i stvarno dao otkaz?” (Dnevnik), jedna od radiologinja koja je dala otkaz: “Ne želimo raditi u strahu” (tportal)
  • Trump najavio sporazum o Ukrajini nakon susreta s Putinovim izaslanikom (HRT)
  • Od jučer se na e-Građani može provjeriti koliko smo platili preglede, lijekove… (Index)
  • Aluminij postaje sve rjeđi i skuplji. Posebno velike količine otpadnog aluminija odlaze iz Europe. Proizvođači žele da Europska unija ograniči njegov izvoz (DW)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • Trumpov plan o uvozu ruskog dizela u Sjedinjene Američke Države uoči međuizbora po svemu sudeći propada, dva tankera koja su prvotno plovila prema američkoj obali naglo su promijenila smjer (Index)
  • Elon Musk seli u Texas da izbjegne Demokrate (NBC), sada kad su Demokrati većina u Kongresu, moguće je da ga čekaju istrage u vezi ugovora njegovih kompanija s državom (NPR)
  • Vlada produljila subvencije za grijanje do kraja ožujka (Index)
  • U najviše dijelove Hrvatske stigao je snijeg, a pravi zimski uvjeti već vladaju na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (Index)
  • Lutnjist Jozef van Wissem nastupio u Močvari – povratak propovjednika revolveraša (Ravno do dna)