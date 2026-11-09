Prosvjedi u Albaniji eskalirali u nasilje na ulicama (Bloomberg)
Detalji nesreće na A3: Prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka, dvije osobe poginule, šestoro teško ozlijeđeno, 27 lakše (Jutarnji, Index), putnik: Vozač je zaspao (Index)
Policija otkrila detalje napada u Krakovu: 12 ozlijeđenih životno ugroženo, napadač prethodno ubio svoje roditelje i sestru (HRT), školske kolege: ‘Crtao je uznemirujuće slike, napad na školu bila mu je dugogodišnja želja’ (Jutarnji)
Državni inspektorat želi veće ovlasti i strože kazne: Pripremaju se velike promjene (N1)
Filipinci su ove godine prvi put prestigli Nepalce po broju izdanih radnih dozvola (Index)
Sjeverna Koreja svoje elitne hakere, koji stoje iza operacija poput pljačke kriptomjenjačnice Binance teške 6.3 milijarde dolara, nagrađuje prostranim stanovima u Pjongjangu i izdašnim iznosima u stranoj valuti. Zauzvrat, od njih se očekuje rad u iscrpljujućim uvjetima, piše Reuters. (Index)
Nova teksaška guvernerka: Zaštitit ćemo građane od podatkovnih centara (HRT)
HZJZ: Manje od 40 posto osiguranika lani posjetilo stomatologa (HRT)
Križevci odustaju od referenduma za izlazak iz županije, grad će dobiti ovlasti izdavanja građevinskih dozvola (Danica)
Dramatičan preokret: Stiže južina, moguće i do 20 stupnjeva, kiša će biti obilna (N1)
Dinamo je pobjedom 2:0 protiv Sunderlanda u četvrtom kolu Europa lige ostvario rezultat sezone (Index), Hajduk izgubio na Gibraltaru autogolom u zadnjim minutama (Index)
Potop na burzama: američke i azijske tehnološke kompanije izgubile stotine milijardi dolara (Index)
Dijana Zadravec: “Bi li itko, tko mjesečno prima dvije ministarske plaće, napustio posao i stvarno dao otkaz?” (Dnevnik), jedna od radiologinja koja je dala otkaz: “Ne želimo raditi u strahu” (tportal)
Trump najavio sporazum o Ukrajini nakon susreta s Putinovim izaslanikom (HRT)
Od jučer se na e-Građani može provjeriti koliko smo platili preglede, lijekove… (Index)
Aluminij postaje sve rjeđi i skuplji. Posebno velike količine otpadnog aluminija odlaze iz Europe. Proizvođači žele da Europska unija ograniči njegov izvoz (DW)