Josipa Pleslić, ex Rimac, i bivša ministrica Gabrijela Žalac priznale su krivnju i nagodile se s USKOK-om u velikoj aferi Vjetroelektrane. Pleslić je osuđena na godinu i deset mjeseci bezuvjetnog zatvora, a uz to mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 60.000 eura te vratiti 209.000 eura, Žalac osuđena na godinu dana (Nacional, Slobodna)
Tomašević i Milanovićev najbliži suradnik Orsat Miljenić na idućim parlamentarnim izborima kreću protiv Plenkovića u Zagrebu? Čeka se formalno potpisivanje koalicijskog sporazuma (N1)
Drama na zagrebačkom Bijeniku, kuće se naginju zbog pomicanja tla. Moguća evakuacija stanara (Index)
Preminuo Andy Taylor, bivši gitarist skupine Duran Duran (HRT)
Posljednji vikend za posjet Veternici i Rudniku Zrinski, šišmiši nakon toga idu u zimski san (HRT)
Obavještajci: Rusija se sprema za aneksiju još dvije velike regije u Gruziji (Jutarnji)
Kineski hakeri osumnjičeni za napad na Europsku komisiju (Mreža)
Opasni uvjeti na cestama, a stiže i novi snijeg (N1), obilna kiša, vjetar i poledica stvaraju probleme u prometu, HAK: na autocestama nesreće, magistrala zatvorena, brodske linije u prekidu (tportal)
U Muzeju Mimara otvorena izložba 56 djela mladih hrvatskih umjetnika (HRT)
Dok većina brendova nudi velike popuste za Crni petak kako bi privukla kupce, neki su odlučili da ne sudjeluju. Žele zaštititi svoju dobit, poslati poruku o održivosti ili jednostavno istaknuti se i pokušati povezati sa sve većim brojem potrošača koji zaziru od stalnih promotivnih akcija (tportal)
Četiri političke opcije EU Parlamenta u Rezoluciji o Vukovaru od Srbije izričito traže otvaranje ratnih arhiva, dostavu podataka o lokacijama grobnica, pravosudnu suradnju i donošenje zakona o nestalim osobama. Osuđuje i javno veličanje osuđenih ratnih zločinaca… liberali imaju alternativnu opciju, koja zahtjeve širi na sve države regije (Index)
Plenković: Hrvatska je među tri EU zemlje s najmanje teške sirotinje (Danica)
Hrvatski znanstvenik: Tri godine doktorata ponovio sam uz AI u jedno poslijepodne (HRT, Index)
Samo u trećem tromjesečju 2026. Mađarska je evidentirala 747 slučajeva sifilisa, od kojih 231 u Budimpešti, piše Telex.hu. Od posljedica infekcije 26 fetusa umrlo je u maternici, a petero novorođenčadi nakon poroda (tportal)
KBC Zagreb uspješno izveo rijetku operaciju na novorođenčetu, uklonili tumor s vrata (HRT)
U Srednjoj tehničkoj školi u Kragujevcu u Srbiji jutros je došlo do pucnjave u kojoj je, prema neslužbenim informacijama, ozlijeđena najmanje jedna osoba (Jutarnji)
Huang se vratio na čelo Nvidije. Dionice zabilježile najveći rast od 2003. (Index)
Zagreb zahtijeva rješavanje spora oko strateški važnog poluotoka dok Crna Gora nastoji zaključiti pregovore o pristupanju Europskoj uniji do kraja godine (N1)
Max Verstappen pobjednik je Velike nagrade Las Vegasa, 21. utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Formule 1 (tportal)
HNL, 14. kolo: Dinamo dobio Istru 3:2, Hajduk Lokomotivu u gostima 1:2, Slaven kod kuće pobijedio Osijek 1:0, Rijeka Goricu 2:0, Varaždin slavio u Rudešu 0:2, na vrhu ljestvice Hajduk s pet bodova prednosti ispred Dinama, koji ima utakmicu manje
Jensen Huang vraća se na čelo Nvidije. Tvrtka je objavila da je ponovno imenovan predsjednikom, glavnim izvršnim direktorom i članom upravnog odbora (Index)
Plenković za Dnevnik Nove TV ponudio ostavku: ‘Dajte mi deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom’ (tportal)
Polymarket blokirao Sloveniju, Hrvatska (još) na popisu dopuštenih (Bug)
Belgiju je u ponedjeljak paralizirao veliki nacionalni štrajk protiv planiranih mjera štednje. Otkazane su stotine letova, ozbiljno je poremećen željeznički i gradski prijevoz, a na ulice Bruxellesa izašlo je oko 50.000 prosvjednika. Prosvjedi su prerasli u sukobe s policijom (tportal)
Brutalni udari na Ruse od Finske do Libije, otkrivena pozadina. Rat postaje globalan (Index)
Kibernetički napadi u Hrvatskoj sve su češći, a prema podacima Nacionalnog CERT-a, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježena su 1203 incidenta, od čega se 439 odnosilo na phishing napade, posljednji napad na CorvusPay obuhvaća e-mail adrese, IBAN brojeve i podatke o transakcijama dijela korisnika, dok podaci o karticama i novac nisu zahvaćeni (tportal)
Bojan Matanović (34), kojeg crnogorska policija povezuje sa škaljarskim klanom, uhićen je na zagrebačkom aerodromu dok se ukrcavao na let za Beograd… živio je i radio u Ludbregu (RTL, tportal)
Zagreb prodaje solarije, bazen i neispravni kombi: Pogledajte neobičan popis (Jutarnji)
Vukovar dobiva novi stadion: U čast herojima, za buduće generacije (HRT)
Redovi ljudi se stvaraju na svih pet graničnih prijelaza koji spajaju Rusiju s Estonijom uoči najavljenog zatvaranja granica 1. prosinca, piše Euronews. Velik broj stanovnika s ruske strane granice se trenutno nalazi na graničnim prijelazima s koferima i ruksacima (Jutarnji)
Njemački liječnici upozoravaju: Internet i AI nisu doktori, budalaštine koje se tamo šire nitko ne provjerava, a u najgorem slučaju su i opasne (DW)
COP31: Sporazum nije postignut nakon što su tekst odbacile EU i druge zemlje (HRT)
Jadrolinija kreće u investiciju od 100 milijuna eura: U planu gradnja do deset novih brodova (Poslovni)