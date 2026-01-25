'Tužne ljubavi su uvijek najteže...'

U formativnim godinama Buč Kesidi bio je pod jakim utjecajem epohalnog albuma Arctic Monkeysa „AM“ i čini se da ga je razumio bolje od bilo kojeg post-Monkeys benda iz ovih krajeva. Na „Euforiju“ je možda najviše utjecao Arcade Fire bestseler „Everything Now“, također vrlo pažljivo proučen, a te su se stare karakteristike u „Modernim vezama“ precizno spojile s desetak godina nakupljenog koncertnog iskustva i stalnog kontakta s hirovitom postadolescentskom publikom. Na trećem albumu sve popularniji bend iz susjedstva Buč Kesidi se pojavljuje u malo modernijem i puno originalnijem izdanju s svojim viđenjem suvremene ‘altertronike’ i sjajno razrađenom poetikom koja danas zvuči skoro unikatno. Ravno do dna