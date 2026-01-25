'Tužne ljubavi su uvijek najteže...'
Buč Kesidi nastupili u Zagrebu: Arenu pretvorili u veliki plesni podij
Dvojac iz Pančeva, Buč Kesidi, u subotu navečer održao je vjerojatno svoj dosad najveći koncert u zagrebačkoj Areni, uz specijalne goste IDEM i Niku Turković, koji su dodatno zagrijali publiku uoči njihovog nastupa. Na pozornici su im se pridružila i dva regionalna glazbena velikana – splitski reper Vojko V i osječki glazbenik z++. Index… na ovoj snimci na Youtube-u se dobro čuje kako je bilo. Još fotki na tportalu