Začepi uši i koncentriraj se

Svijet je sve bučniji, a porast zvučnog onečišćenja šteti ljudima, životinjama, pa čak i biljkama. U Europi, jedna od pet osoba izložena je buci koja može naštetiti njihovom zdravlju. Zvučno zagađenje može dovesti do metaboličkih bolesti, visokog krvnog tlaka, dijabetesa, pa čak i srčanih udara. Oko 48.000 slučajeva srčanih bolesti i 12.000 preranih smrti godišnje pripisuje se kontinuiranoj izloženosti visokim razinama buke. U New Yorku 90% korisnika javnog prijevoza izloženo je razinama buke koje znatno prelaze sigurnosne granice i mogu dovesti do nepovratnog oštećenja sluha. Istraživanja su pokazala da sve životinjske vrste mijenjaju svoje ponašanje zbog toga. Primjerice, gradske ptice često pjevaju glasnije, a glasovne promjene su također uočene kod insekata, skakavaca i žaba koji žive u blizini autocesta. Čak i u udaljenim ekosustavima životinje su sve više uznemirene bukom. Green