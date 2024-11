Kvalitetni, ali ne i dovoljno poznati

Beogradski deathpop bend Klotljudi nastupit će sutra na Burn Out Festivalu u zagrebačkoj Tvornici kulture uz Kliniku Denisa Kataneca, Šizu, Šarenu pojavu i bend Rimljani ite doma. U razgovoru za Ravno do dna rekli su: Glasine (da su barabe) svakako jesu preterane, vrlo smo prijemčivi i pristojni ljudi. Ali uprkos uvreženom mišljenju – biti ozloglašen je dobro i u turbulentnim vremenima može da nosi jednu gotovo profetičku vrednost. Ne mislim da smo izleteli u neki popularan muzički stil. A što se tiče te podverziranosti to je zanimljivo, i možda i najjasnija stvar koja je oslikana u kritici. Neko je napisao i da smo podverzija sami sebi. To takođe vidim kao dobar alat, oružje u onoj borbi, voleo bih i da nekad od subverzije dođemo do verzije.