Dijete u vremenu

Kaufland svoju marketinšku strategiju naziva društveno odgovornim poslovanjem. Neki će u tome uočiti cinizam, neki će tvrditi da je bolje da troše na djecu nego na tv-reklame, dok će treći uočiti prazan prostor koji država ostavlja trgovačkim lancima. I to ne samo tako da nije u stanju učenicima osigurati voće i povrće u školama, već se one moraju natjecati međusobno u izradi debilnih reklamnih letaka za trgovački lanac. A ponekad se sve to i plaća javnim novcem. Naime, prije tri godine, Kaufland je otvorio skladište u Jastrebarskom, a premijer Milanović ga je oslobodio plaćanja komunalne naknade godinu dana. Čudni su putevi božji, a nekad su novčani još čudniji, komentira Bilten doniranje voća učenicima.