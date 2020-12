Vrijeme razlomaka

Joel Aničić, učenik trećeg razreda Prve riječke hrvatske gimnazije, na natjecanju EuroMath osvojio je prvo mjesto u kategoriji istraživački projekt. EuroMath je europska konferencija mladih matematičara, a momak je u konkurenciji pedesetak drugih prezentacija pobijedio s prezentacijom “The mathematical way of winning at Monopoly” – matematički način pobjede u igri Monopoly. Kaže on da je na jednostavan način predstavio matematiku koja se bavi vjerojatnošću i da je očekivao “dobar plasman, ali ne baš i prvo mjesto. Nadao sam se trećem mjestu” [zubo]. Novi list