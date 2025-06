Više nije podvodni

Carev most, koji se desetljećima krije pod umjetnim Lokvarskim jezerom, izgrađen je početkom 19. stoljeća i bio je dio Lujzijane, povijesne ceste građene od 1803. do 1811. godine koja je povezivala je Karlovac i Rijeku. Bila je to jedna od najmodernijih prometnica u cijeloj monarhiji, a Carev most bio je jedno od njenih ključnih inženjerskih ostvarenja. Napravljen je od masivnog kamena, a bio je dovoljno čvrst da izdrži konjske zaprege, vojnu opremu i trgovinu koja se odvijala duž tadašnje žile kucavice Habsburške Monarhije. Putni kofer