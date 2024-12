Od špilje do Steama – hrvatski stil

Jedna od značajki koja se ističe u We Are Football 2024 je njegov impresivni 3D game engine koji omogućuje menadžerima da izravno utječu na akcije na terenu putem povika s uputama. Od simulacije utakmica tijekom desetljeća do doživljaja igara u conference načinu rada, mogućnosti su beskrajne. Ponovno proživite vrhunce utakmica, analizirajte golove i uživajte u opsežnom sažetku sezone kao nikada ranije – kažu u opisu igre. Geek Football Manager legendarna je serija igrici koja je u jednom trenutku zasjenila FIFU, a imala je veliki utjecaj na nogomet općenito, kao i na fanove i igrače. Njihovu bazu podataka svojevremeno su počeli koristiti i stvarni menadžeri i skauti. Telesport