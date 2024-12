Prije GTA i Mafije...

PlayStation i Nintendo 64 dominirali su tržištem konzola krajem devedesetih, no postojala je jedna igra koja je izazivala čežnju u oba tabora. Segin hit Shenmue za Dreamcast konzolu smatrao se vrlo ambicioznom i tehnički naprednom igrom kakve na Sonyjevim i Nintendovim konzolama tada jednostavno nije bilo. Priča je bila smještena u Japan 1986. godine gdje je lik zvan Ryo Hazuki bio na osvetničkoj misiji, tražeći ubojice svog oca. Bila je to dramski napeta radnja, a uvjerljivosti iste pomoglo je što je Shenmue imao najrealističnije modele likova u konzolaškim igrama 1999. godine. Bila je to jedna od prvih igara u kojoj se mogla pronaći mehanika quick time evenata. Moglo se igrati raznorazne mini-igre, ali se moralo i raditi vozeći viljuškar na dokovima. HCL