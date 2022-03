Najviše je poskupio benzin i to za 12 kuna za puni spremnik od 50 litara. Na Ininim prodajnim mjestima litra najprodavanijeg Eurosupera 95 je uglavnom 11.37 kuna po litri, dok Eurosuper Class Plus stoji 11,53 za litru. Na Croduxovim i Petrolovim prodajnim mjestima litra benzina je 11,41 kunu. Najskuplji benzin koji smo pronašli je 11.57 kuna po litri. Dizelska goriva poskupjela su 10 i pol kuna za puni spremnik. Na Ininim pumpama litra Eurodiesela je 11.29 kuna, dok je Eurodiesel Class Plus 11,45 kuna. Na Lukoilovim postajama litra dizela je 11,31 kunu, a na Croduxovim 11,33 kune. Novi list…