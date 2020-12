“Nakon još jednog snažnog potresa u Hrvatskoj, drugog u posljednja 2 dana, ponovno sam razgovarala s premijerom Plenkovićem. Spremni smo pomoći. Zatražila sam od [povjerenika] Janeza Lenarčića da bude spreman putovati u Hrvatskoj čim to situacija bude dopustila. Stojimo uz Hrvatsku” – objavila je u svom tvitu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća poručio je “u ovo teško vrijeme, Europska Unija će ponuditi Hrvatskoj pomoć”.

After another powerful earthquake in Croatia, the 2nd in the past 2 days, I spoke with Prime Minister @AndrejPlenkovic again.

We are ready to support. I have asked @JanezLenarcic to stand ready to travel to Croatia as soon as the situation allows.

We stand with Croatia.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2020