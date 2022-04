Internetska policija učinkovitija od one nevirtualne

Ljudi često ulažu u kriptovalute jer se nadaju da će na njima zaraditi veliki novac. No, osim želje za stvaranjem bogatstva, istraživanje je pokazalo kako kupovinu kriptovaluta pokreću i mračne osobine. U psihologiji, “mračna tetrada” odnosi se na skupinu četiri osobine ličnosti: makijavelizam, narcizam i psihopatiju, plus sadizam. Nazivaju ih “mračnim” zbog njihovih “zlih” kvaliteta: ekstremne sebičnosti i iskorištavanja drugih bez empatije. Tamna tetrada također je često povezana s rizičnim ponašanjem. Istraživači su osobine anketiranih mjerili pomoću standardnih psiholoških testova. Narcisi se obično fokusiraju na pozitivnu stranu života pa kriptovalute kupuju zbog velike vjere u njihovu budućnost. Impulzivni psihopati vole kriptovalute jer se boje propustiti nagrade za ulaganje i ne žele to zadovoljstvo prepustiti drugima. Sadisti kupuju kriptovalute jer ni oni ne žele propustiti nagradu za ulaganje. Bug