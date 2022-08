See no evil, hear no evil, speak to nobody

Moji mama i tata su sa škodilakom pičili prema Lidlu. Tata je vrtijo sa glavom i ronzao je: „Da mi sa autom idemo u spizu, to mi je totalno debilno…“ Mama je rekla: „Šta bi bilo debilno, mišu? Pa moramo se opskrbit!“ Tata je rekao: „Pa vidija san ti spisak, ženska glavo! Opskrbićemo se za idući pet godina! Te deset kila riže, te petnajs litri ulja, te dvajs kila brašna… Oni su isprid sebe gurali tri kolica puna sa stvarima. Blagajnica sa frčkavom kosom je zakolutačila sa očima. Mama je nju pitala: „Jel nešto nije u redu?“ Blagajnica je rekla: „Ma sve u redu, gospođo! Nego kad van vidin ova tri kolica, uvati me teška vuna! Odma pomislin da će ipak bit sranja!“ Mama je rekla: „Biće ga trista posto! To je nom plus ultra!“ Blagajnica je rekla: „To san i ja mužu rekla! A on mi kaže da san glupača i da me pere paramoja!“ Tata je rekao: „Nije van loše ni kaza…“ Mama i blagajnica su viknile: „Koji se ti kurac mišaš?!“ Tata je u roku odma začepijo labrnju. Robi K.