Pa ti znaj tko je na kraju pobijedio

Ona pita: “A jesi reka Grišpi?” On pita: “Šta jesan mu reka?” Ona kaže: “Da idemo na Tomsona na Hipodrom!” On kaže: “Naravski da san mu reka! Grišpe je glavni ustaša u firmi! Ako ne rečeš Grišpi, to je ka da nisi ni iša na Tomsona!” Ona pita: “I šta ti je Grišpe reka?” On kaže: “Ma daj ga u kurac!” Ona kaže: “Mišuuu…” On kaže: “Reka mi je – svaka čast, ti si prvi Srbin kojeg znan šta ide na Tomsonov koncert!” Ona kaže: “Nemoj me jebat?!” On kaže: “Časna rič! I to da ga čuje po firme!” Ona kaže: “Koji gubaš, čoviče!” On kaže: “Gubaš i laživac!” Ona kaže: “Dobro sad, pa nije ništa slaga…” On podvikne: “Šta san ja kriv šta mi je pokojni ćaća bija pravoslavac?! Jel ja sad zbog toga ne bi smija ić na Tomsona na Hipodrom arlaukat protiv četnika?!” Ona kaže: “A baš! A ti baš zbog toga i ideš!” On kaže: “Pa to ti i govorin…” Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.