Četvrto izdanje festivala Open House Zagreb donosi obilaske 36 arhitektonskih lokacija - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Arhitekti otvaraju vrata, a vi molite Boga da stanete u kadar bez skele

Četvrto izdanje festivala Open House Zagreb donosi obilaske 36 arhitektonskih lokacija

Četvrto izdanje festivala Open House Zagreb održat će se od 9. do 11. listopada na 36 lokacija uz stručno vodstvo arhitekata i stručnjaka. Program obuhvaća tri tematske cjeline: društveno uvjetovano stanovanje, inovacije u očuvanju baštine nakon potresa te novi izgled grada. Građani će moći besplatno razgledati zgrade poput Palače HAZU, Novinarskog doma, Meštrovićeva paviljona i brojnih naselja. Prijave kreću u petak putem službene mrežne stranice projekta, a festival donosi i popratnu tribinu te najavu posebnog adventskog izdanja. HRT


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17.10.2025. (16:00)

Arhitektonska baština i 'novogradnja' se druže

Nasljeđe budućnosti” u Zagrebu: Otvorena vrata 40+ arhitektonskih dragulja

Treći Open House Zagreb Festival, s temom “Nasljeđe budućnosti”, od 17. do 19. listopada otvara vrata više od 40 važnih zagrebačkih lokacija. Cilj je povezati prošlost (obnovu i revitalizaciju) s budućnošću arhitekture, propitujući koje će današnje prakse postati sutrašnja baština. Posjetitelji, uz stručno vodstvo, mogu razgledati objekte poput Atelijera Meštrović, Kampusa Infobip, OŠ Ivanja Reka i drugih, istražujući zašto su ti prostori primjeri dobre arhitekture. Kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč i izvršna ravnateljica Tomislava Blatnik naglašavaju važnost podizanja svijesti o arhitekturi kao umjetnosti koja oblikuje život. Festival podržavaju brojni partneri, uključujući Turističku zajednicu grada Zagreba. Jutarnji… Program festivala i popis objekata možete pronaći na internetskim stranicama festivala.