Arhitekti otvaraju vrata, a vi molite Boga da stanete u kadar bez skele
Četvrto izdanje festivala Open House Zagreb donosi obilaske 36 arhitektonskih lokacija
Četvrto izdanje festivala Open House Zagreb održat će se od 9. do 11. listopada na 36 lokacija uz stručno vodstvo arhitekata i stručnjaka. Program obuhvaća tri tematske cjeline: društveno uvjetovano stanovanje, inovacije u očuvanju baštine nakon potresa te novi izgled grada. Građani će moći besplatno razgledati zgrade poput Palače HAZU, Novinarskog doma, Meštrovićeva paviljona i brojnih naselja. Prijave kreću u petak putem službene mrežne stranice projekta, a festival donosi i popratnu tribinu te najavu posebnog adventskog izdanja. HRT