Arhitektonska baština i 'novogradnja' se druže
Nasljeđe budućnosti” u Zagrebu: Otvorena vrata 40+ arhitektonskih dragulja
Treći Open House Zagreb Festival, s temom “Nasljeđe budućnosti”, od 17. do 19. listopada otvara vrata više od 40 važnih zagrebačkih lokacija. Cilj je povezati prošlost (obnovu i revitalizaciju) s budućnošću arhitekture, propitujući koje će današnje prakse postati sutrašnja baština. Posjetitelji, uz stručno vodstvo, mogu razgledati objekte poput Atelijera Meštrović, Kampusa Infobip, OŠ Ivanja Reka i drugih, istražujući zašto su ti prostori primjeri dobre arhitekture. Kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč i izvršna ravnateljica Tomislava Blatnik naglašavaju važnost podizanja svijesti o arhitekturi kao umjetnosti koja oblikuje život. Festival podržavaju brojni partneri, uključujući Turističku zajednicu grada Zagreba. Jutarnji… Program festivala i popis objekata možete pronaći na internetskim stranicama festivala.