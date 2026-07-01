Stambeni heroji godine

Otvoreno je javno glasanje za nagradu CIGLA STANOVANJA 2026., priznanje projektima i organizacijama koje stanovanje u Hrvatskoj čine priuštivijim i kvalitetnijim. Nagradu dodjeljuje portal ZGRADOnačelnik.hr u sklopu projekta „Stanovanje po mjeri“ za postignuća u 2025. godini.

Finalisti se natječu u dvije kategorije: Javne institucije (Dubrovnik, Novska, Osijek, Pula, Sisačko-moslavačka županija) te Organizacije i poslovni subjekti (EIB Zagreb, Naš san njihov osmijeh, SUPEUS, Udruga za promicanje inkluzije, Zadruga Otvorena arhitektura).

Glasanje je anonimno i traje do 30. kolovoza 2026. putem online obrasca, a proglašenje pobjednika održat će se 2. listopada na Urbanom forumu u Zagrebu.