Oni koji vjeruju da su vidjeli ‘male zelene’ i ‘leteće tanjure’ mogli bi ostati razočarani nakon najnovijeg otkrića da je za to odgovorna američka obavještajna agencija CIA. Ona je u svojemu izvješću objasnila kako je tijekom testiranja zrakoplova U-2, pogotovo 50-ih, došlo do velikog porasta dojava o NLO-ima jer su srebrna krila zrakoplova reflektirala Sunčeve zrake. S obzirom na to da javnost nije znala za testiranje špijunskih aviona te da tada nitko nije mogao vjerovati da bi čovjek mogao letjeti na visinama iznad 18 tisuća metara, svjetlost na nebu tumačilo se kao ‘nepoznate leteće objekte’. Dnevnik.hr