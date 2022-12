March forward

Pripadnici elitne Iranske revolucionarne garde nalaze se u Ukrajini, na okupiranom Krimu, gdje obučavaju ruske postrojbe kako koristiti isporučene iranske dronove, prema podacima američkih obavještajnih službi. Ovu je vijest još ranije prenio think tank Institute for the Study of War, koji je na temelju javno objavljenih podataka zaključio kako je nepoznat broj pripadnika iranskih gardista, smješten na lokacijama na Krimu i u hersonskoj oblasti, vjerojatno poslan kako bi obučavao ruske operatere dronova. Osim Shahed-136 dronova, Iran je Rusiji navodno isporučio i nepoznat broj Mohajer-6 dronova, iranskog pandana turskom Bayraktaru TB-3 koji se na bojištu u Ukrajini proslavio u rukama ukrajinskih snaga. Ono što u ovom trenutku još nije poznato, osim točnog broja iranskih gardista, jest da li oni i sami upravljaju dronovima ili isključivo obučavaju ruske vojnike za njihovo korištenje. Jutarnji