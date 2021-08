Uredska politika

Jeff Zucker, predsjednik medijske kompanije, obavijestio je u dopisu zaposlenike o otpuštanju kolega koji su došli na posao, a nisu se cijepili. Podsjetio je da je cijepljenje obavezno ako su u kontaktu s drugim zaposlenicima. I Google, Facebook i Uber nedavno su najavili obvezno cijepljenje za radnike koji se vraćaju u ured, dok su New York i Kalifornija krenuli zahtijevati cijepljenje svih državnih radnika ili redovito testiranje. RTL…

Jeff Zucker adds in his memo to CNN staff: “In the past week, we have been made aware of three employees who were coming to the office unvaccinated. All three have been terminated. Let me be clear — we have a zero-tolerance policy on this.”

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 5, 2021