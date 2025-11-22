Od ugljena do vjetra – tko će povući čep?

Deseci pripadnika starosjedilačkih zajednica probili su se u prostor COP30 summita u brazilskom Belemu, sukobivši se sa zaštitarima i zahtijevajući konkretnu klimatsku akciju te zaštitu amazonskih šuma. Nosili su transparente s porukama „Naša zemlja nije na prodaju“ i „Ne možemo jesti novac“. Dva zaštitara su lakše ozlijeđena, a prosvjednici su se ubrzo razišli. UN i brazilske vlasti pokrenule su istragu incidenta. Predsjednik Lula da Silva ranije je istaknuo važnost starosjedilačkih zajednica u očuvanju Amazone i njihov većeg uključivanja u klimatske pregovore. tportal