Od ugljena do vjetra – tko će povući čep?

COP30 u Belemu: plan za kraj ere fosilnih goriva na stolu

Na COP30 u Belemu raste podrška za plan postupnog napuštanja fosilnih goriva, s ciljem smanjenja emisija i prelaska na čistu energiju. Oko 80 zemalja, uključujući bogate i siromašne, želi uključiti plan u konačni sporazum, dok EU još traži jednoglasnu podršku članica. Brazil podržava ideju, ali nacrt završnog dokumenta plan tek navodi kao opciju. Otpor dolazi od proizvođača nafte, poput Kine, Saudijske Arabije i Irana. Aktivisti i ugrožene države, poput Maršalovih Otoka, traže jaču formulaciju kako bi plan stvarno ubrzao energetsku tranziciju. DW

  Güttler, šef DHMZ-a: Bez jasnih odluka na COP-u, a temperature rastu (HRT)

Drveće se ne brani PowerPointom

Sukob na COP30: starosjedioci probili osiguranje tražeći zaštitu Amazone

Deseci pripadnika starosjedilačkih zajednica probili su se u prostor COP30 summita u brazilskom Belemu, sukobivši se sa zaštitarima i zahtijevajući konkretnu klimatsku akciju te zaštitu amazonskih šuma. Nosili su transparente s porukama „Naša zemlja nije na prodaju“ i „Ne možemo jesti novac“. Dva zaštitara su lakše ozlijeđena, a prosvjednici su se ubrzo razišli. UN i brazilske vlasti pokrenule su istragu incidenta. Predsjednik Lula da Silva ranije je istaknuo važnost starosjedilačkih zajednica u očuvanju Amazone i njihov većeg uključivanja u klimatske pregovore. tportal