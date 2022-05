Pije "priziva savjesti" morao je raditi svoj posao

“Reći da je hrvatski zdravstveni sustav socijalistički znači proglasiti ga neefikasnim, grbačom države, prevaziđenim i zastarjelim. Reći da je socijalistički znači reći da ga je potrebno restrukturirati i to – prevođenjem u kapitalizam. Što to točno znači objasnio je sam Ante Ćorušić: ‘To znači, da ne možemo svi imati istu uslugu’. To znači da će ‘standardna usluga’ za ‘hrvatsku sirotinju’ ostati ista, a da će oni koji ‘imaju više’ i uplaćuju više u odgovarajuće fondove imati i – viši stupanj usluge. ‘Bogati će imati bolju skrb’, bio je jasan Ćorušić”, piše H-alter.