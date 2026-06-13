Pola svijeta je Reich, pola sushi bar

Kultni SF roman Čovjek u visokom dvorcu Philipa K. Dicka donosi hladnoratovsku viziju svijeta u kojem su Sile osovine pobijedile u Drugom svjetskom ratu i podijelile SAD. Za razliku od dinamične TV serije, knjiga je spora, meditativna i fokusirana na psihološku dubinu običnih ljudi. Dok su nacisti prikazani tehnološki napredno i jezivo okrutno, autoru se potkrala povijesna pogreška u idealiziranom, benevolentnom prikazu japanskih okupatora. Unatoč tome, ovo je duboko i filozofsko djelo koje kroz motiv “knjige unutar knjige” briljantno preispituje kako doživljavamo povijest, stvarnost i neizbježnost našeg vlastitog svijeta. To je prvi Dickov roman nagrađen Hugom. Wet broken things… posveta liku i djelu autora Blade Runnera na blogu Čitaj knjigu