Kad bakterije rade za vas, a desert postane nuspojava

Novo istraživanje pokazuje da crijevne bakterije mogu proizvoditi spojeve koji potiču lučenje hormona GLP-1 i FGF21, reguliraju apetit i šećer u krvi te smanjuju želju za slatkim. Ključnu ulogu imaju Bacteroides vulgatus, vitamin B₅ i triptofan, čime mikrobiom djeluje poput prirodne verzije lijekova poput Ozempica. Premda je zasad riječ uglavnom o pokusima na miševima, rezultati otvaraju put prehrani i probioticima kao potencijalnim terapijama protiv pretilosti i dijabetesa. Igor Berecki za Bug