Prokleto perverzno atraktivno

“Crimes of the Future” premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje mu je dodijeljena Posebna nagrada žirija. I dok raniji Cronenbergov film Crash bavi seksualnim uzbuđenjem vezanim uz automobilske nesreće i sudare, Crimes of the Future fetišizira intervencije na tijelu. Bizarni fenomen u kojem Mortensen daje lice dio je mutacije ljudske vrste u distopijskom svijetu koji više ne poznaje bol. No lišenost boli mogla bi utjecati i na njegovo naličje – užitak. Nedostatak boli i gađenja kao prirodne granice likovima omogućuje da svoju prazninu ispune ovakvim performansima.. Seksualna želja i patologija postaju neodvojive, a likovi posežu za ekstremnim mjerama kako bi osjetili nešto. Ili kako je Indiewire jasno opisao: “ljudi gore od želje da osjete nešto u ultratupom svijetu.” (Jutarnji) Uobičajeno odlična recenzija Petera Bradshawa iz Guardiana koji je pratio festival u Cannesu